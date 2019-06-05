Líder do MST e Jean Wyllys vão receber títulos de cidadãos do ES

Na justificativa para conceder o título ao líder do MST, Iriny destaca que o ativista gaúcho é graduado em Economia e marxista por formação e um dos maiores defensores da reforma agrária no Brasil.
Em relação ao ex-deputado federal Jean Wyllys, que desistiu de exercer seu mandato após ser reeleito pela terceira vez consecutiva, a petista destaca que o jornalista baiano ficou muito conhecido após vencer o reality show Big Brother Brasil em 2005 da TV Globo.
Em suas redes sociais, Iriny Lopes justificou sua iniciativa: "Em tempos de ódio, culto à guerra e ao individualismo, é bom que a gente consiga homenagear quem fez do amor e da construção coletiva a sua bandeira".