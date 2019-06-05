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Leonel Ximenes

Líder do MST e Jean Wyllys vão receber títulos de cidadãos do ES

Publicado em 05 de Junho de 2019 às 19:10

Públicado em 

05 jun 2019 às 19:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jean Wyllys, alegando que recebia ameaças, desistiu de assumir seu terceiro mandato consecutivo Crédito: Divulgação
O PT contra-atacou. Depois que o Capitão Assumção (PSL) propôs o título de Cidadão Espírito-Santense para o presidente Bolsonaro e para os ministros Sérgio Moro (Justiça) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores), a deputada Iriny Lopes, a única representante do Partido dos Trabalhadores na Assembleia, apresentou projetos propondo a mesma honraria para o líder do MST, João Pedro Stédile, e o ex-deputado federal e ativista LGBT Jean Wyllys, que atualmente vive no exterior.
Na justificativa para conceder o título ao líder do MST, Iriny destaca que o ativista gaúcho é graduado em Economia e marxista por formação e um dos maiores defensores da reforma agrária no Brasil.
Em relação ao ex-deputado federal Jean Wyllys, que desistiu de exercer seu mandato após ser reeleito pela terceira vez consecutiva, a petista destaca que o jornalista baiano ficou muito conhecido após vencer o reality show Big Brother Brasil em 2005 da TV Globo.
O que diz Iriny
Em suas redes sociais, Iriny Lopes justificou sua iniciativa: "Em tempos de ódio, culto à guerra e ao individualismo, é bom que a gente consiga homenagear quem fez do amor e da construção coletiva a sua bandeira".

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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