Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova promessa

Mercado da Capixaba: Vitória diz que revitalização começa em 2022

Prefeitura promete lançar o edital nos próximos meses e diz que reforma no local vai respeitar o projeto original, de 1926.  Obra está orçada em R$ 9,7 milhões

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 13:16

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

13 jul 2021 às 13:16
Mercado da Capixaba
Abandonado, o mato toma do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Em mais de 90 anos de história, o Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória, já foi um ponto importante de comércio da Grande Vitória. Os anos passaram, a estrutura se deteriorou e o mato passou a tomar conta do lugar. Agora, a Prefeitura de Vitória promete, mais uma vez, revitalizar o espaço. A expectativa é de que as obras comecem no primeiro semestre de 2022.
A ideia de reformar o lugar não é nova. O início da obra estava previsto para o segundo semestre do ano passado, o que não aconteceu. Agora, a nova administração municipal diz que o projeto de revitalização foi concluído, aprovado pela comunidade e deve entrar em fase de licitação nos próximos meses. 
"Como nós chegamos na gestão nova, verificamos que o projeto que tinha era muito mais conceitual, do que um projeto que pudéssemos fazer a contratação de uma empresa.  Fizemos uma avaliação do dano estrutural e fizemos um projeto apto para ser licitado, com as áreas de dados identificadas, projeto hidráulico e elétrico concluído. A previsão é da gente possa lançar o edital nos próximos meses e tudo correndo bem, dentro do planejado, as obras começam no primeiro semestre de 2022", afirma Marcelo de Oliveira, secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec).

OBRA ORÇADA EM R$ 9,7 MILHÕES

Além do restauro das fachadas externa e interna, o projeto prevê elevador, ar-condicionado e iluminação pública. A rua Araribóia, ao lado do mercado, será urbanizada e receberá serviços de drenagem, pavimentação e paisagismo. Segundo Marcelo Oliveira, a modernização do local vai respeitar o projeto original, de 1926, e manter 18 lojas no espaço. A obra está orçada em R$ 9,7 milhões.
"Nosso grande desafio foi respeitar essa arquitetura histórica. É uma obra difícil. Seria muito mais fácil, e possivelmente mais barato, construir um mercado novo. Mas existe uma questão histórica e isso requer cuidado, atenção. Vamos restaurar por completo o mercado, parte interna e externa. A rua Arariboia vai virar rua de pedestre, com iluminação cênica e paisagismo na calçada, dando a sensação de ampliação da área útil do Mercado da Capixaba", explicou o secretário.

Veja como vai ficar o Mercado da Capixaba após a reforma

"Queremos recuperar uma área histórica. A obra vai custar R$ 9,7 milhões. Os recursos já estão garantidos em 100% pela administração municipal"
Marcelo Oliveira - Secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação
Após a reforma, o Mercado da Capixaba terá 18 lojas — três com mais de 100 m², duas 20 m² e as demais com tamanhos entre 30 m² e 48 m² —, além de duas lojas de apoio no segundo pavimento, que vão funcionar como local para cursos e palestras. Todo o local será construído para garantir a acessibilidade das pessoas, incluindo um elevador para cadeirantes. 
Após a publicação do edital, a prefeitura quer debater com moradores e comerciantes do Centro de Vitória para estabelecer como vai funcionar o uso das 18 lojas do local.  

Veja Também

Só o mercado, o velho mercado, pode salvar o domingo do nada

Alê Gabeira leva instalação “Cama de Gato” ao Sesi Cultura, em Vitória

Mirantes e montanhas: confira opções para ver a Grande Vitória do alto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Prefeitura de Vitória Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados