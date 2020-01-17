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Vitória

Mercado da Capixaba: promessa de obras só no segundo semestre

O espaço, que fica no Centro de Vitória, passará por reforma para ter condições de receber até 20 lojas. Atualmente, somente seis lojas estão no local

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 22:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 22:05
Mercado da Capixaba Crédito: Fernando Madeira
Nos seus mais de 90 anos de existência, o Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória,  deve ganhar uma "repaginada" a partir do segundo semestre de 2020. A ideia é restaurar o local para abrigar 20 lojas e ser um espaço de compras e conforto para clientes, às margens da Avenida Jerônimo Monteiro.
O local já abrigou a Junta de Alistamento Militar do Exército, a Secretaria Municipal de Cultura e o auditório da Rádio Espírito Santo, mas nos últimos anos anda abandonado e bastante danificado pelo tempo. 

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Em 2002,  um incêndio em uma loja de artigos esportivos destruiu o telhado do segundo pavimento e nunca foi reformado.  Atualmente, seis lojas ainda ocupam algumas galerias do mercado que tem área de 2500 metros quadrados. 
Segundo a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV), até março deve ficar pronto o projeto complementar para realização das instalações elétricas, sanitárias e hidráulicas.  O projeto para executar a reforma da fachada, calçada e telhado já está pronto. "Com os dois projetos, poderemos mensurar o valor da obra e abrir o processo de licitação para uma empresa executar as obras", afirmou Leonardo Kohling, diretor-presidente da CDV.
A proposta é de que, após às reformas,  novas lojas sejam distribuídas no interior do Mercado, servindo de um espaço de compras coberto, passeio e turismo. "O mercado ficou muito tempo com ocupação irregular de comerciantes, os quais também não reformavam. Agora, temos que juntar os dois projetos, calcular o valor do custo da obra e os serviços,  para fazermos a licitação", destacou Leonardo. 

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