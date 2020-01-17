Mercado da Capixaba: promessa de obras só no segundo semestre

Mercado da Capixaba Crédito: Fernando Madeira

Nos seus mais de 90 anos de existência, o Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória, deve ganhar uma "repaginada" a partir do segundo semestre de 2020. A ideia é restaurar o local para abrigar 20 lojas e ser um espaço de compras e conforto para clientes, às margens da Avenida Jerônimo Monteiro.

O local já abrigou a Junta de Alistamento Militar do Exército, a Secretaria Municipal de Cultura e o auditório da Rádio Espírito Santo, mas nos últimos anos anda abandonado e bastante danificado pelo tempo.

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Em 2002, um incêndio em uma loja de artigos esportivos destruiu o telhado do segundo pavimento e nunca foi reformado. Atualmente, seis lojas ainda ocupam algumas galerias do mercado que tem área de 2500 metros quadrados.

Segundo a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV), até março deve ficar pronto o projeto complementar para realização das instalações elétricas, sanitárias e hidráulicas. O projeto para executar a reforma da fachada, calçada e telhado já está pronto. "Com os dois projetos, poderemos mensurar o valor da obra e abrir o processo de licitação para uma empresa executar as obras", afirmou Leonardo Kohling, diretor-presidente da CDV.

A proposta é de que, após às reformas, novas lojas sejam distribuídas no interior do Mercado, servindo de um espaço de compras coberto, passeio e turismo. "O mercado ficou muito tempo com ocupação irregular de comerciantes, os quais também não reformavam. Agora, temos que juntar os dois projetos, calcular o valor do custo da obra e os serviços, para fazermos a licitação", destacou Leonardo.