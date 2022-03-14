Vídeo: motorista bêbado canta Gusttavo Lima em bafômetro na Praia do Canto

A Guarda Municipal de Vitória realizou uma blitz no último sábado (12), na Praia do Canto, que resultou na prisão de um motorista bêbado. Visivelmente alcoolizado e sem conseguir sequer soprar o aparelho do bafômetro, o homem usou o equipamento para tentar cantar a música “Bloqueado”, de Gusttavo Lima.

O carro em que o homem estava foi abordado na Avenida Saturnino de Brito. Segundo a Guarda Municipal, o motorista se encontrava visivelmente alterado e não conseguiu realizar o teste do bafômetro.

Consta no Boletim Unificado da polícia que o homem confessou aos agentes que bebia na Serra Grande Vitória , desde cedo. O motorista passou por três tentativas de fazer o teste. Sem conseguir, terminou conduzido à Delegacia de Vitória. Segundo a Guarda, ele ficou mais agressivo e foi necessário usar a força e lançar gás para contê-lo.

"LEMBREI QUE ESTOU BLOQUEADO..."

No vídeo registrado pela Guarda, é possível ver que o motorista tenta, mas não consegue soprar o aparelho do bafômetro. Em determinado momento, ele chega a tentar cantar a música "Bloqueado", de Gusttavo Lima: "Pensei que estou bloqueado..." A letra original da canção, no entanto, é "Lembrei que estou bloqueado".

Motorista bêbado canta ao tentar fazer teste do bafômetro em Vitória Crédito: Guarda Municipal de Vitória

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e, como não pagou a fiança arbitrada pelo delegado de plantão, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Na tarde de domingo (13), após audiência de custódia, a Justiça concedeu liberdade sem pagamento de fiança ao motorista, que deverá cumprir medidas cautelares determinadas em decisão da juíza Lucianne Keijok Spitz Costa. O nome do condutor não está sendo divulgado nesta matéria devido ao pedido judicial de que ele seja encaminhado a um tratamento de alcoolismo e frequente o programa de alcoólicos anônimos, comprovando essa participação.

As medidas cautelares que o condutor deverá cumprir são:

Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;

Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

Recolhimento domiciliar de 20h às 6h;

Comparecer em até 5 dias úteis à Justiça;

Frequentar ao programa de alcoólicos anônimos, bem como comprovação da referida participação

Segundo a juíza, caso o motorista descumpra qualquer condição imposta na decisão, ele poderá ter decretada sua prisão preventiva.

AÇÃO DA GUARDA

Segundo informações da Prefeitura de Vitória, foram realizadas 235 abordagens, 43 autos de infração emitidos, 18 remoções, entre sexta-feira (11) e sábado (12), e a condução do motorista para a Delegacia de Vitória.

“O nosso objetivo é coibir as infrações de trânsito e, principalmente, reduzir os números de vítimas fatais na Capital, pois muitos condutores foram abordados conduzindo o veículo embriagado. Foram ações que ocorreram dentro dos bairros e foram simultâneas”, destacou o gerente de Operações e Fiscalização no Trânsito, Brunno Xavier.

As principais infrações autuadas pelas equipes foram condução de veículo sem CNH, descarga do veículo livre, licenciamento atrasado e alcoolemia.