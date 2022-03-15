Jovem é morto com tiros na cabeça em bairro da Serra

Homem foi morto a tiros no bairro Serra Dourada I, na Serra, ES, nesta terça-feira (15) Crédito: Oliveira Alves

Um homem foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (15), no bairro Serra Dourada I, na Serra , Grande Vitória. O crime foi por volta de 7h40. A vítima é um rapaz que não foi identificado. Ele estava sem documentos. No entanto, a Polícia Civil acredita que ele tenha entre 17 e 20 anos de idade.

O jardineiro Valmir Santana, que mora na região, contou que estava com o filho e ficou assustado quando ouviu os disparos.

"Escutei um barulho achando que eram fogos de artifício. Quando corri, só vi o sangue descendo no rapaz caído. Logo gritei para a criança, que estava dentro de casa, com medo de acertar algum tiro nela", contou.

De acordo com os peritos da Polícia Civil, a vítima foi atingida por cinco disparos na cabeça. Testemunhas contaram para a polícia que o rapaz que morreu estava com dois amigos no local quando o assassino chegou de moto, atirou contra ele e fugiu.

O morador, que amanheceu ouvindo tiros ao lado da casa dele, contou que ficou com medo de ser atingido por uma bala perdida.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local, mas ninguém soube informar sobre a autoria ou motivação do crime.