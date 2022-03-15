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Moradores assustados

Jovem é morto com tiros na cabeça em bairro da Serra

Crime ocorreu na manhã desta terça-feira (15), no bairro Serra Dourada I. A vitima, não identificada, foi atingida por cinco disparos na cabeça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2022 às 11:58

Publicado em 15 de Março de 2022 às 11:58

Homem foi morto a tiros no bairro Serra Dourada 1, na Serra, ES, nesta terça-feira (15)
Homem foi morto a tiros no bairro Serra Dourada I, na Serra, ES, nesta terça-feira (15) Crédito: Oliveira Alves
Um homem foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (15), no bairro Serra Dourada I, na Serra, Grande Vitória. O crime foi por volta de 7h40. A vítima é um rapaz que não foi identificado. Ele estava sem documentos. No entanto, a Polícia Civil acredita que ele tenha entre 17 e 20 anos de idade.
O jardineiro Valmir Santana, que mora na região, contou que estava com o filho e ficou assustado quando ouviu os disparos.
"Escutei um barulho achando que eram fogos de artifício. Quando corri, só vi o sangue descendo no rapaz caído. Logo gritei para a criança, que estava dentro de casa, com medo de acertar algum tiro nela", contou.
De acordo com os peritos da Polícia Civil, a vítima foi atingida por cinco disparos na cabeça. Testemunhas contaram para a polícia que o rapaz que morreu estava com dois amigos no local quando o assassino chegou de moto, atirou contra ele e fugiu.
O morador, que amanheceu ouvindo tiros ao lado da casa dele, contou que ficou com medo de ser atingido por uma bala perdida.
Equipes da Polícia Militar estiveram no local, mas ninguém soube informar sobre a autoria ou motivação do crime.
*Com informações do g1 ES e de André Falcão, da TV Gazeta

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