Homem é preso após agredir e ameaçar mulher de morte em Vitória

Delegacia da Mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Um homem de 32 anos foi preso na noite desta segunda-feira (14), depois de agredir a mulher com socos no rosto e ameaçar matá-la com uma faca, no bairro Maria Ortiz, em Vitória

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher de 30 anos contou que não é a primeira vez que é agredida pelo marido, Rodrigo Tobias da Costa. A vítima solicitou medida protetiva contra o companheiro.

O homem foi encaminhado à Delegacia do Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), em Vitória, onde foi autuado por lesão corporal e encaminhado ao presídio.

OUTRO CASO

Ainda em Vitória, um homem de 33 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (14), depois de agredir a mulher e cortar o supercílio dela, em uma região perto do Sambão do Povo.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, a vítima estava suja de sangue por causa do corte no rosto.

Leonel Claudino Loiola foi autuado na Delegacia do PEM por lesão corporal e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.