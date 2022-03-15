Polícia apreende 23 mil caixas de sabão em pó na Grande Vitória

Vila Velha e Quase 25 toneladas de sabão em pó foram apreendidas nesta terça-feira (15) em duas redes de supermercados na Grande Vitória . Ao todo, a Polícia Civil retirou de circulação 23 mil caixas do produto que estavam sendo vendidas nos municípios de Vitória Cariacica . Material apreendido é referente a dois lotes, suspeitos de falsificação da marca OMO.

De acordo com as informações iniciais divulgadas pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), a mercadoria foi encontrada em duas redes de supermercados, cujos nomes não foram relevados até o momento. Segundo a Polícia Civil, a apreensão aconteceu em seis bairros:

Vila Velha: Itapuã, Glória, Nossa Senhora da Penha e Paul



Itapuã, Glória, Nossa Senhora da Penha e Paul Vitória: Jardim da Penha



Jardim da Penha Cariacica: Jardim América



A operação deflagrada pela Polícia Civil é um desdobramento de uma investigação realizada em Minas Gerais . Os detalhes serão passados pelo delegado Eduardo Passamani, em uma coletiva de imprensa marcada para acontecer na manhã desta quarta-feira (16), na Capital.

ESQUEMA E APREENSÕES EM MG

Em fevereiro deste ano, 230 toneladas de sabão em pó foram apreendidas em três cidades de Minas Gerais, também com suspeita de falsificação. Conforme apuração do jornal Estado de Minas , a Polícia Civil mineira informou que os supermercados, a princípio, seriam vítimas do esquema criminoso.

Iniciadas em junho do ano passado, as investigações apontaram que quase 38 mil caixas eram envasadas diariamente pelos bandidos, cada uma com 800 gramas. Com a produção ilegal e a comercialização do produto falso, a quadrilha lucrava cerca de R$ 3 milhões por mês, ainda segundo o portal Estado de Minas.

OMO: O QUE DIZ A MARCA

A reportagem de A Gazeta demandou a Unilever, multinacional responsável pela marca OMO. Confira, na íntegra, o posicionamento da empresa:

"OMO está acompanhando de perto as investigações dos casos de falsificação de sabão em pó dos quais é vítima em cooperação com as autoridades policiais. Neste caso, não está sendo diferente.

Existem sinais que podem ajudar o consumidor a identificar casos suspeitos de falsificação de produtos, como:

A qualidade do fechamento do cartucho;

A cor, brilho e impressão: as embalagens produzidas em fábrica passam por controles que garantem o recebimento dos materiais conforme um padrão definido, portanto não é esperado uma variação significativa entre as embalagens;

A codificação primária (data de fabricação, validade e lote): produções em fábrica são feitas através de gravação a laser de forma destacada;

Cor, textura, perfume e performance do produto: padrão conforme o usual em comparação ao que consumidor está acostumado a usar

O consumidor pode relatar os casos suspeitos para análise e orientação entrando em contato com nosso SAC pelo site https://www.unilever.com.br/contact/ ou no telefone 0800-707-9977."