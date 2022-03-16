Adolescente confessa estupro de prima de 8 anos em Jaguaré

Unidades de internação do Complexo Uninorte (Unip e Unis), em Linhares Crédito: Secom/ES

Um adolescente de 16 anos, apreendido nesta terça-feira (15), no Centro de Jaguaré , município do Norte do Espírito Santo, confessou à polícia ter estuprado a prima: uma menina de 8 anos.

A investigação apontou que o ato de violência ocorreu pela primeira vez em dezembro de 2021 e se repetiu posteriormente. Segundo a Polícia Civil , a menina foi submetida a um exame de conjunção carnal, que deu positivo.

"Os pais notaram que a filha passou a ter um comportamento estranho e questionaram, até que ela contou que vinha sendo violentada pelo primo. A família procurou a delegacia e, imediatamente, iniciamos as diligências", relatou a titular da Delegacia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché.

Em depoimento, o adolescente confessou a prática. Com todas essas informações, a delegada representou pela internação provisória do menor e o mandado foi expedido pelo Poder Judiciário.