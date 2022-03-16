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De 16 anos

Adolescente confessa estupro de prima de 8 anos em Jaguaré

A apreensão do adolescente ocorreu nesta terça-feira (15); ele foi conduzido para uma unidade de internação em Linhares
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 mar 2022 às 12:00

Publicado em 16 de Março de 2022 às 12:00

Unidades de internação do Complexo Uninorte (Unip e Unis), em Linhares
Unidades de internação do Complexo Uninorte (Unip e Unis), em Linhares Crédito: Secom/ES
Um adolescente de 16 anos, apreendido nesta terça-feira (15), no Centro de Jaguaré, município do Norte do Espírito Santo, confessou à polícia ter estuprado a prima: uma menina de 8 anos. 
A investigação apontou que o ato de violência ocorreu pela primeira vez em dezembro de 2021 e se repetiu posteriormente. Segundo a Polícia Civil, a menina foi submetida a um exame de conjunção carnal, que deu positivo.
"Os pais notaram que a filha passou a ter um comportamento estranho e questionaram, até que ela contou que vinha sendo violentada pelo primo. A família procurou a delegacia e, imediatamente, iniciamos as diligências", relatou a titular da Delegacia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché.
Em depoimento, o adolescente confessou a prática. Com todas essas informações, a delegada representou pela internação provisória do menor e o mandado foi expedido pelo Poder Judiciário.
Ao ser apreendido, o adolescente não ofereceu resistência. Ele foi encaminhado para a Unidade de Internação Provisória (Unip) Norte, em Linhares, e responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.

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