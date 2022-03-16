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Vila Velha

Após escapar de atentado em 2021, jovem é morto a tiros em Vila Velha

Testemunhas disseram que a vítima, Victório da Silva Dias, de 18 anos, tinha envolvimento com o tráfico e o crime pode ter sido um acerto de contas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2022 às 11:35

Publicado em 16 de Março de 2022 às 11:35

Victório da Silva Dias, de 18 anos foi assassinado em Vila Velha.
Victório da Silva Dias, de 18 anos foi assassinado em Vila Velha. Crédito: Reprodução
Victório da Silva Dias, de 18 anos, foi morto com pelo menos 30 tiros na madrugada desta quarta-feira (16), em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, seis homens invadiram o prédio onde ele estava com a namorada, no bairro Zumbi dos Palmares, e atiraram contra o jovem.
De acordo com testemunhas, os criminosos tinham a chave do prédio e entraram no local pela porta da frente. Primeiro, foram até a casa de uma moradora, mas buscavam Victório, que estava no andar de cima. Eles, então, subiram e, na frente da namorada, balearam Victório. O jovem morreu no local. Os criminosos fugiram em um veículo preto e ainda não foram localizados.

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Com Victório, foi encontrado um revólver calibre 38 e munição. Nas redes sociais, o jovem publicava fotos nas quais ostentava a arma e drogas. Segundo testemunhas, a vítima possuía envolvimento com o tráfico de drogas. Por isso, o crime pode ter sido um acerto de contas. Os suspeitos pelo crime não foram localizados e a ocorrência é investigada pela Polícia Civil.

JOVEM FOI BALEADO E EX FOI MORTA EM 2021

Victório sofreu um atentado a tiros no ano passado, mas saiu com vida. A ex-namorada dele, Bianca Moreira Meirelles, de 17 anos, também foi baleada e morreu no local. O crime aconteceu em Vila Velha, no bairro Ilha das Flores.
Jovem morta em Vila Velha
Bianca Moreira Meirelles foi morta em Vila Velha Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Os dois estavam em um carro de aplicativo quando foram baleados. Bianca levou seis tiros e morreu na hora. Victório foi atingido por três disparos, mas resistiu. Depois de baleado, Victório saiu do carro, sentou na calçada da casa dela e pediu por socorro.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Com informações da TV Gazeta

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