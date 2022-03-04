Entenda a guerra do tráfico que motiva execuções e ataques em Vila Velha

Jhordyuri Almeida, morto no meio da rua, é vítima da guerra do tráfico em Vila Velha Crédito: Reprodução

"No ano passado, nós procurávamos uma liderança do Ibes. Nós conseguimos com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Esse indivíduo, na época da pandemia, estava com sintomas de Covid-19, ele é atendido em um hospital do Rio de Janeiro e ele então foi preso. Ele era o mais procurado do município de Vila Velha. Esse indivíduo foi trazido para o Espírito Santo, era uma liderança do tráfico do Ibes e, então, em dezembro, ele foi posto em liberdade", explicou o secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Ramalho.

Luan permaneceu na prisão até dezembro de 2021, quando foi concedido a ele o alvará de soltura. A partir daí, ele passou a tentar retomar o poder de regiões que ele havia perdido o controle no período atrás das grades. Segundo Ramalho, os confrontos entre os bairros Ibes, Santa Mônica e Santa Rita causam mortes tanto de criminosos quanto de inocentes.

"A partir de janeiro, durante fevereiro e, agora em março, estoura essa guerra que nós estamos vendo. O resultado é o cara tentando retomar seu ponto de venda de entorpecentes que ele havia perdido no período em que fica preso. E aí vem uma guerra, em que esses vagabundos tinham seus alvos definidos. A gente lamenta a morte de todos, agora, o lamento maior é quando um inocente é atingido", disse.

De acordo com Alexandre Ramalho, Luan possui 22 passagens pela polícia, por homicídio, tráfico de drogas, entre outros crimes.

O delegado Tarik Halabi Souki, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, foi quem detalhou a morte de Luiz Fernando. Ele explicou que o garoto fazia parte da organização criminosa comandada por Luan e que a motivação da morte foi o fato de Luiz Fernando ter roubado dinheiro da venda de drogas.

"Esse indivíduo foi preso no Rio de Janeiro em razão do mandado de prisão com relação ao homicídio contra o jovem Luiz Fernando, garoto de 12 anos que foi cooptado pelo tráfico, por esse grupo do qual ele faz parte. Ele vendia drogas na pracinha do Ibes e foi executado porque, em um plantão de venda de drogas, ele se apropriou do dinheiro", contou o delegado.

A partir da soltura de Luan e da escalada da onda de violência em Vila Velha, Tarik Souki explicou que a DHPP fez uma operação contra o tráfico de drogas no município e identificou quatro outros gerentes e lideranças da região. Contra eles, a partir dessa ação policial, foram emitidos mandados de prisão preventiva.

Traficantes do bairro Ibes com mandado de prisão em aberto

Os procurados são: Rodrigo de Almeida Santiago, vulgo "RDG"; Gabriel de Andrade Senna, vulgo "Bolacha" ou "BL"; Pablo Domingos Carreiro, vulgo "Bandidinho"; e Vitor Caldeira Santos, vulgo "VK", além do próprio Luan.

ATAQUE NO IBES E REVIDE EM SANTA MÔNICA

O coronel Alexandre Ramalho, secretário de Segurança Pública do Estado, declarou que Jhordyuri e o tio, que sobreviveu ao ataque, não possuíam passagens pela polícia ou ligação com o tráfico de drogas da região. Ele contou que a morte do jovem foi realmente uma espécie de vingança pela execução no Ibes.

"A gente não conseguiu ainda fazer nenhuma ligação do porquê, a não ser dar a resposta da mesma forma que aconteceu no Ibes. Já que chegaram atirando covardemente no Ibes, nós vamos chegar atirando covardemente em Santa Mônica" Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública do Estado

"Aquela cena pesada, da moto atirando no Ibes, que vem a vitimar uma moça, nós tivemos agora cena semelhante em Santa Mônica. O tio, que foi quem sobreviveu, alega para a gente que estava indo buscar um amigo em Guaranhus, que eles foram a pé de Santa Mônica até Guaranhuns. Quando eles estão próximos a um veículo na esquina, surgem dois indivíduos, um deles começa a atirar na direção do tio", disse o secretário.

ONDA DE VIOLÊNCIA: 41 ASSASSINATOS EM 2 MESES

Nos dois primeiros meses de 2022, 41 assassinatos foram registrados no município de Vila Velha. Foram 22 homicídios ao longo do mês de janeiro e 19 durante fevereiro, o que significa um aumento de 156% em relação ao mesmo período de 2021.

Vila Velha vai na contramão do Estado, que observou uma redução significativa. Nos dois primeiros meses de 2022, foram observados 164 homicídios, o menor número em 26 anos. A região da Grande Vitória, em contrapartida, foi a única que teve aumento - que foi de 6%.

Dados mostrados no programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (3), mostram que o interior do Estado teve uma redução significativa no número de assassinatos nos dois primeiros meses do ano, com destaque para a Região Sul, que apresentou uma diminuição de 72% nas mortes violentas.