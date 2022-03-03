Aumento de 156%: Vila Velha teve 41 assassinatos nos 2 primeiros meses de 2022

Vila Velha teve um aumento de 156% nos homicídios no dois primeiros meses de 2022 em relação a 2021 Crédito: Ricardo Medeiros

Nos dois primeiros meses de 2022, 41 assassinatos foram registrados no município de Vila Velha . Foram 22 homicídios ao longo do mês de janeiro e 19 durante fevereiro, o que significa um aumento de 156% em relação ao mesmo período de 2021. Ao todo, um quarto das mortes violentas de todo o Espírito Santo aconteceram no município canela-verde.

Vila Velha vai na contramão do Estado, que observou uma redução significativa. Nos dois primeiros meses de 2022, foram observados 164 homicídios, o menor número em 26 anos. A região da Grande Vitória , em contrapartida, foi a única que teve aumento - que foi de 6% - e, segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, isso se deve ao elevado número de assassinatos em Vila Velha.

GUERRA DO TRÁFICO

“Vila Velha joga o numero do Estado muito para cima. Representa, nesses dois meses, 25% dos homicídios em todo o Estado. E isso deve-se à guerra do tráfico. Nós tivemos uma guerra pesada em janeiro na Grande Terra Vermelha, tivemos também em Primeiro de Maio com Grande Santa Rita e recentemente o Ibes com Santa Mônica. Esses bairros que permeiam esses locais, via de regra, tem ocorrido uma guerra do tráfico muito pesada que traz esses números para cima”, pontuou o secretário.

Dados mostrados no programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (3), mostram que o interior do Estado teve uma redução significativa no número de assassinatos nos dois primeiros meses do ano, com destaque para a região Sul, que apresentou uma diminuição de 72% nas mortes violentas.

A Grande Vitória foi a única região que registrou aumento no número de homicídios Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ramalho condicionou o elevado número de homicídios na Grande Vitória - sobretudo em Vila Velha - às disputas do tráfico de drogas. Ele pontuou, porém, que a redução do número no Espírito Santo como um todo está atrelada às operações das forças de segurança do Estado.

“A Operação Sicário da Polícia Civil colocou aproximadamente 50 lideranças do tráfico da Grande Vitória dentro dos presídios, com mandado de prisão sigiloso, ou seja, que não permitia o acesso ao inquérito, então permaneceram presos. Mais de 4 mil armas de fogo recolhidas das ruas, armas ilegais nas mãos de traficantes”, argumentou.

A violência em Vila Velha, porém, ainda assusta moradores. Um ajudante de pedreiro, morador do bairro Jabaeté, que fica na região da Grande Terra Vermelha, relatou que há dias em que a população não sai de casa por conta dos tiroteios.

"Tem muito tiroteio, pessoas de um bairro querem entrar em outro bairro, aí começa o confronto entre eles mesmo, tiroteio para um lado e para o outro. E a comunidade fica refém desses tiroteios" Morador de Jabaeté - Ajudante de pedreiro que não quis se identificar

"Tem épocas aqui que a gente não sai nem de casa. De noite fica todo mundo dentro de casa, eles mandam recados dizendo que não é para ninguém sair, porque o bairro está perigoso”, disse.

MARÇO COMEÇA VIOLENTO NA CIDADE

De acordo com testemunhas, os atiradores passaram em um carro e efetuaram os disparos de dentro do veículo. A Polícia Militar fez buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O QUE DIZ A PREFEITURA SOBRE A ALTA DE HOMICÍDIOS

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha disse que a Guarda Municipal atua em parceria com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil para reduzir os índices de criminalidade no município.

MENINO DE 2 ANOS MORTO POR BALA PERDIDA

Cartuchos de balas foram encontrados depois do ataque em Rio Marinho Crédito: Reprodução

Enquanto a TV Gazeta falava sobre o caso no ES1, o repórter Aurélio de Freitas percebeu pessoas chorando na porta do hospital e teve a confirmação da avó materna e da tia do menino que ele não tinha resistido.

A mãe do menino não foi atingida. Já a criança foi socorrida por um vizinho e levada à Unidade de Pronto Atendimento de Cobilândia, mas, como perdeu muito sangue, teve que ser transferida por uma ambulância do Samu para o Hospital Infantil.

MULHER MORTA DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL

Lucelia de Jesus Sousa foi morta em barramares, Vila Velha Crédito: Acervo da família

Moradores da região relataram para a TV Gazeta que a polícia fazia uma perseguição contra criminosos que estavam em um carro. Houve troca de tiros, sendo que um dos disparos atingiu a mulher. Ninguém soube identificar se o tiro que matou Lucelia partiu da arma dos criminosos ou da polícia.

Lucelia tinha saído da oficina para encontrar o marido, em uma kitnet que o casal estava construindo no bairro, quando levou um tiro nas costas.

Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o PA de Riviera da Barra, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Pronto Atendimento.

ESTUDANTE DE DIREITO MORTA EM ATAQUE NO IBES

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Segundo o líder comunitário Thiago Teixeira, em entrevista ao repórter Aurélio de Freitas, para a TV Gazeta, a vítima era estudante de Direito.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher morta chegou a dar entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria. Também segundo a PM, um dos dois homens atingidos pelos tiros foi baleado na coxa esquerda e o outro na mão, coxa e joelho, tendo sido levados pelo Samu ao mesmo centro hospitalar no município canela-verde.

CORPOS ENCONTRADOS EM ITAPARICA

O primeiro caso, registrado na quinta-feira (17), foi de uma mulher morta com vários tiros na cabeça. Já no sábado (19), um homem foi encontrado morto próximo a um quiosque na areia da praia de Itaparica por um pescador. Um dia depois, no domingo (20), um homem foi encontrado morto em sem roupas atrás de um motel.

MORTO EM BRIGA DE BAR

TV Gazeta, Lindomar se envolveu em uma discussão que teria começado em outro bar. Lindomar teria ido para casa buscar uma faca. Munido da arma, foi recomeçar a briga. Lindomar Francisco Nunes, de 39 anos, morreu durante briga em um bar no bairro Alvorada na manhã do dia 20 , por volta das 11h. A vítima morava no bairro Santa Rita. De acordo com relatos de testemunhas à repórter Naiara Arpini, da, Lindomar se envolveu em uma discussão que teria começado em outro bar. Lindomar teria ido para casa buscar uma faca. Munido da arma, foi recomeçar a briga.

Lindomar Francisco Nunes, de 39 anos, morreu durante briga em um bar no bairro Alvorada Crédito: Leitor A Gazeta

As informações levantadas durante as diligências da polícia também indicam que autor e vítima tiveram uma discussão em um bar, e o autor saiu do local, dirigindo-se para outro bar. A vítima chegou posteriormente ao local, armada com uma faca, e atacou o autor, que ao se defender, golpeou a vítima.