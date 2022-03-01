Explosão de violência: Vila Velha tem 1 em cada 4 homicídios no ES

Operação da Polícia Civil com apoio da Guarda Municipal em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A terça-feira de carnaval começa com uma nota animadora para o enredo do bloco da gestão da segurança pública capixaba. O Estado, de acordo com informações apuradas pela coluna, teve, em fevereiro, o mês menos violento desde julho de 2020, quando aconteceram 71 assassinatos naquele período. Agora, pelas informações coletadas, ocorreram 69 crimes no segundo mês de 2022.

Com esse desempenho, o Estado registrou uma redução de 18,82%, na comparação entre os últimos fevereiros – no segundo mês de 2021, foram 85 crimes. De um modo geral, o Espírito Santo acumula 164 homicídios contra 192 do ano passado, uma retração de 14,58%.

Contudo, havendo um paralelismo com os desfiles das escolas de samba, há um lugar em que a harmonia está fora do compasso e a bateria da redução dos homicídios tem atravessado. E logo num dos principais berços de agremiação do Estado: Vila Velha

No município canela-verde, o ritmo da violência tem sido acelerado, mantendo o que foi observado em janeiro. À ocasião, aconteceram 22 homicídios. Depois, no mês seguinte, foram 19, o que já leva a um acumulado de 41 mortes violentas em 2022. No ano passado, o primeiro bimestre registrou 16 assassinatos.

Desta forma, a violência subiu 156%, justamente no município com segunda maior população do Estado – 508.655 –, perdendo somente em habitantes para Serra, que tem 536.765, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

E, mais uma vez, a cidade canela-verde teve uma triste estatística em fevereiro. A cada quatro homicídios no Estado, no segundo mês de 2022, um deles foi em Vila Velha.

Outra cidade que atravessou na avenida foi Vila Valério, palco de uma chacina com quatro vítimas. No total, foram seis assassinatos em fevereiro. No ano passado inteiro, foram 10 casos no município de pouco mais de 14 mil habitantes que fica no Noroeste, região que recentemente sofreu com muitos casos de violência.