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Leonel Ximenes

Explosão de violência: Vila Velha tem 1 em cada 4 homicídios no ES

Índice da cidade canela-verde vai na contramão do Estado, que conseguiu reduzir em 18,82% os assassinatos em fevereiro

Públicado em 

01 mar 2022 às 08:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Operação da polícia com apoio da Guarda Municipal em Vila Velha
Operação da Polícia Civil com apoio da Guarda Municipal em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A terça-feira de carnaval começa com uma nota animadora para o enredo do bloco da gestão da segurança pública capixaba. O Estado, de acordo com informações apuradas pela coluna, teve, em fevereiro, o mês menos violento desde julho de 2020, quando aconteceram 71 assassinatos naquele período. Agora, pelas informações coletadas, ocorreram 69 crimes no segundo mês de 2022.
Com esse desempenho, o Estado registrou uma redução de 18,82%, na comparação entre os últimos fevereiros – no segundo mês de 2021, foram 85 crimes. De um modo geral, o Espírito Santo acumula 164 homicídios contra 192 do ano passado, uma retração de 14,58%.
Contudo, havendo um paralelismo com os desfiles das escolas de samba, há um lugar em que a harmonia está fora do compasso e a bateria da redução dos homicídios tem atravessado. E logo num dos principais berços de agremiação do Estado: Vila Velha.

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No município canela-verde, o ritmo da violência tem sido acelerado, mantendo o que foi observado em janeiro. À ocasião, aconteceram 22 homicídios. Depois, no mês seguinte, foram 19, o que já leva a um acumulado de 41 mortes violentas em 2022. No ano passado, o primeiro bimestre registrou 16 assassinatos.
Desta forma, a violência subiu 156%, justamente no município com segunda maior população do Estado – 508.655 –, perdendo somente em habitantes para Serra, que tem 536.765, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
E, mais uma vez, a cidade canela-verde teve uma triste estatística em fevereiro. A cada quatro homicídios no Estado, no segundo mês de 2022, um deles foi em Vila Velha.

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Outra cidade que atravessou na avenida foi Vila Valério, palco de uma chacina com quatro vítimas. No total, foram seis assassinatos em fevereiro. No ano passado inteiro, foram 10 casos no município de pouco mais de 14 mil habitantes que fica no Noroeste, região que recentemente sofreu com muitos casos de violência.
Os números consolidados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) podem variar com os apresentados neste texto, de acordo com a evolução da apuração dos crimes pelas autoridades.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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