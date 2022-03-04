Adolescente e jovem são sequestrados e baleados em Vila Velha

Um adolescente de 17 anos e um jovem de 18 foram sequestrados e depois baleados no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na Grande Vitória, na noite desta quinta-feira (3).
Os dois teriam sido raptados no bairro Guaranhuns, também na cidade, e levados até Rio Marinho em dois carros. No local, criminosos ainda não identificados atiraram contra as vítimas.
Testemunhas contaram que o jovem de 18 anos estava amarrado quando foi retirado pelos sequestradores de dentro do carro e, em seguida, baleado na cabeça.
Já o adolescente teria conseguido correr enquanto os criminosos atiravam e foi atingido no pé. Ele teria se escondido em uma área escura até a chegada da Polícia Militar.
Os atiradores fugiram. Os jovens foram encontrados feridos e ambos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Polícia Civil está investigando o caso. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Com informações de André Falcão e Diony Silva, TV Gazeta