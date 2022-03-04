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No pé e na cabeça

Adolescente e jovem são sequestrados e baleados em Vila Velha

Os dois teriam sido raptados no bairro Guaranhuns e levados até Rio Marinho em dois carros. Motivação do crime é investigada pela polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2022 às 10:26

Publicado em 04 de Março de 2022 às 10:26

Um adolescente de 17 anos e um jovem de 18 foram sequestrados e depois baleados no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na Grande Vitória, na noite desta quinta-feira (3).
Os dois teriam sido raptados no bairro Guaranhuns, também na cidade, e levados até Rio Marinho em dois carros. No local, criminosos ainda não identificados atiraram contra as vítimas.
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Testemunhas contaram que o jovem de 18 anos estava amarrado quando foi retirado pelos sequestradores de dentro do carro e, em seguida, baleado na cabeça.
Já o adolescente teria conseguido correr enquanto os criminosos atiravam e foi atingido no pé. Ele teria se escondido em uma área escura até a chegada da Polícia Militar.
Os atiradores fugiram. Os jovens foram encontrados feridos e ambos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Polícia Civil está investigando o caso. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Com informações de André Falcão e Diony Silva, TV Gazeta

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