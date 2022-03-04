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Violência

Polícia prende suspeitos de matar jovem no meio da rua em Vila Velha

Crime aconteceu na noite de quarta-feira (2) em Santa Mônica. Os suspeitos, de 18 e 21 anos, foram presos nesta quinta, no mesmo bairro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2022 às 21:35

Publicado em 03 de Março de 2022 às 21:35

Dois jovens, de 18 e 21 anos, foram presos em flagrante no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, suspeitos de envolvimento na morte de Jhordyuri de Almeida Benincá, de 19 anos. A prisão aconteceu na tarde desta quinta-feira (3), um dia após o assassinato do rapaz no mesmo bairro, e foi efetuada pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.
A Polícia Civil anunciou que mais informações serão repassadas em entrevista coletiva nesta sexta-feira (4), na Chefatura da corporação.

JOVEM FOI MORTO NO MEIO DA RUA

Jhordyuri foi morto  por volta das 22h de quarta-feira (2). Os disparos também acertaram o vidro de um carro e a parede de uma casa da região.
Jhordyuri Almeida, de 19 anos, foi morto a tiros em Vila Velha.
Jhordyuri Almeida, de 19 anos, foi morto a tiros em Vila Velha. Crédito: Reprodução

GUERRA ENTRE TRAFICANTES

Moradores contaram que a região tem enfrentado problemas de insegurança por causa da guerra entre traficantes de Santa Mônica e Ibes.
No dia 19 de fevereiro, dois homens em uma moto passaram atirando pela praça do Ibes. Os tiros atingiram dois homens e mataram a estudante Julia Glaucia Ribeiro Pereira, de 31 anos.
O ataque aconteceu a 400 metros de um posto da Polícia Militar. No dia seguinte, o ataque foi em Santa Mônica. Homens de moto também passaram atirando contra as pessoas que estavam em um bar; pelo menos uma pessoa ficou ferida.
Com informações de Diony Silva, TV Gazeta.

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