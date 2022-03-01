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Riviera da Barra

Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Vila Velha

Um morador que ouviu o barulho dos disparos acionou a polícia. Rapaz seria despachante de armas, segundo populares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2022 às 18:31

Publicado em 01 de Março de 2022 às 18:31

Homem foi morto no meio da rua em Vila Velha
Rapaz assassinado seria despachante de armas Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem foi morto na avenida principal do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, por volta das 15h20 desta terça-feira (1). A Polícia Militar informou ter sido acionada após um popular ouvir disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, a guarnição constatou o óbito.
De acordo com comerciantes e moradores da região, que não quiseram se identificar, a vítima se chama Yuri Alves. Ele seria despachante de armas e já integrou o Exército Brasileiro. Procurado pela reportagem, o Exército não respondeu se o rapaz fazia parte do quadro.
O assassinato aconteceu perto da casa da mãe de Yuri.
Demandada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e outros detalhes não serão divulgados.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um site para anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o Disque-Denúncia.
Com informações do G1

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