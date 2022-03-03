Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Santa Rita

Ataque a tiros deixa homem morto e dois feridos em Vila Velha

O município é o único da Grande Vitória a registrar aumento no número de homicídios nos dois primeiros meses deste ano em comparação ao ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2022 às 07:31

Publicado em 03 de Março de 2022 às 07:31

Três homens foram baleados na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha, na Grande Vitória, durante a manhã desta quarta-feira (2). Os três foram socorridos, mas um deles não resistiu e morreu no hospital. De acordo com testemunhas, os atiradores passaram em um carro e efetuaram os disparos de dentro do veículo. A Polícia Militar fez buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado.
As vítimas foram socorridas por pessoas que estavam no local. Um deles foi levado para o Hospital Evangélico e os outros dois encaminhados ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde foi confirmado um óbito.
Caso foi registrado no DHPP de Vila Velha
A Polícia Civil investiga o caso Crédito: Divulgação/Polícia Civil
O caso está em investigação pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. De acordo com a instituição, por enquanto detalhes não divulgados.

NA CONTRAMÃO DA GRANDE VITÓRIA, MORTES EM VILA VELHA CRESCEM

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) aos quais o g1 teve acesso, Vila Velha é o único município da Grande Vitória a registrar aumento no número de assassinatos em 2022 em comparação ao mesmo período analisado de 2021.
Foram contabilizados 22 homicídios em janeiro e outros 19 em fevereiro, chegando ao total de 41 em 2022. Nos primeiros dois meses de 2021, o município registrou 16 assassinatos. A comparação representa um aumento de 156% nos assassinatos na cidade.
A capital Vitória, por exemplo, registrou seis homicídios até o final de fevereiro deste ano, número menor do que os nove registrados no mesmo período, em 2021.
Na Serra, o número de mortes violentas caiu de 19 para 16 na comparação entre 2021 e 2022. Já em Cariacica, os homicídios passaram de 29 nos dois primeiros meses de 2021 para 20 no mesmo período deste ano.
De modo geral, o Espírito Santo acumulou 64 homicídios até o final de fevereiro deste ano contra 192 registrados no ano passado, o que representa uma queda de 14,58%.
Com informações do g1 ES

Veja Também

Homem é amarrado em portão após tentar assaltar motorista de app em Vila Velha

Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Vila Velha

Explosão de violência: Vila Velha tem 1 em cada 4 homicídios no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Bairro Santa Rita Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados