Ataque a tiros deixa homem morto e dois feridos em Vila Velha

Três homens foram baleados na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha , na Grande Vitória , durante a manhã desta quarta-feira (2). Os três foram socorridos, mas um deles não resistiu e morreu no hospital. De acordo com testemunhas, os atiradores passaram em um carro e efetuaram os disparos de dentro do veículo. A Polícia Militar fez buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

As vítimas foram socorridas por pessoas que estavam no local. Um deles foi levado para o Hospital Evangélico e os outros dois encaminhados ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde foi confirmado um óbito.

A Polícia Civil investiga o caso Crédito: Divulgação/Polícia Civil

O caso está em investigação pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. De acordo com a instituição, por enquanto detalhes não divulgados.

NA CONTRAMÃO DA GRANDE VITÓRIA, MORTES EM VILA VELHA CRESCEM

Foram contabilizados 22 homicídios em janeiro e outros 19 em fevereiro, chegando ao total de 41 em 2022. Nos primeiros dois meses de 2021, o município registrou 16 assassinatos. A comparação representa um aumento de 156% nos assassinatos na cidade.

A capital Vitória , por exemplo, registrou seis homicídios até o final de fevereiro deste ano, número menor do que os nove registrados no mesmo período, em 2021.

Na Serra , o número de mortes violentas caiu de 19 para 16 na comparação entre 2021 e 2022. Já em Cariacica , os homicídios passaram de 29 nos dois primeiros meses de 2021 para 20 no mesmo período deste ano.

De modo geral, o Espírito Santo acumulou 64 homicídios até o final de fevereiro deste ano contra 192 registrados no ano passado, o que representa uma queda de 14,58%.