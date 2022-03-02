Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Espancado

Homem é amarrado em portão após tentar assaltar motorista de app em Vila Velha

Caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (2), na região da Glória. Vítima lutou com o suspeito ao notar que o mesmo usava uma arma falsa
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

02 mar 2022 às 11:31

Publicado em 02 de Março de 2022 às 11:31

Hospital São Lucas
Muito ferido após ser espancado e amarrado ao portão, o suspeito foi levado ao Hospital Estadual São Lucas, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma tentativa de assalto terminou com duas pessoas feridas - vítima e suspeito - na madrugada desta quarta-feira (2), na região da Glória, em Vila Velha. Por volta da 1h30, uma viatura da Guarda Municipal foi acionada para checar uma ocorrência de assalto. Quando chegaram ao local, os agentes se depararam com um homem com as mãos e os pés amarrados ao portão de uma casa na Rua Araguaia.

Veja Também

PM percebe tentativa de ataque e atira contra suspeitos na Serra

Morador de rua fica ferido após ter pedra de 20 kg jogada contra a cabeça no ES

Homem surta e coloca fogo na própria casa com o pai dentro em Cariacica

Homem é amarrado em portão após tentar assaltar motorista de app em Vila Velha
O homem, de acordo com a ocorrência, teria sido espancado por populares que o detiveram quando ele tentava roubar o celular de um motorista de aplicativo. Além de estar preso ao portão, o suspeito apresentava muitos ferimentos pelo corpo, sangramento e inchaço no rosto, provocados pela surra que havia levado momentos antes.

ARMA FALSA

Outras pessoas que acompanharam o atendimento feito pela Guarda informaram que o motorista de aplicativo também havia se ferido na tentativa de assalto e foi levado ao Pronto Atendimento da Glória. Desta forma, a vítima foi localizada na unidade e, no local, ela relatou aos agentes que lutou com o assaltante quando percebeu que o mesmo utilizava uma arma falsa.
O homem contou aos policiais que foi agredido com coronhadas na cabeça, que causaram um corte e bastante sangramento. Ferido, ele começou a gritar por socorro, o que chamou a atenção de populares. Na sequência, segundo a vítima, algumas pessoas passaram a perseguir o suspeito, que acabou alcançado, imobilizado e surrado. Posteriormente, ele foi amarrado ao portão, de onde só foi retirado após a chegada da viatura.
Muito machucado, ele precisou ser levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Hospital São Lucas), onde foi internado sob escolta da Guarda Municipal. Ele não foi identificado, pois não portava nenhum documento e, devido aos ferimentos, pouco conseguia falar.
Em relação aos agressores, nenhuma pessoa foi identificada ou localizada, segundo a Guarda de Vila Velha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados