Muito ferido após ser espancado e amarrado ao portão, o suspeito foi levado ao Hospital Estadual São Lucas, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma tentativa de assalto terminou com duas pessoas feridas - vítima e suspeito - na madrugada desta quarta-feira (2), na região da Glória, em Vila Velha . Por volta da 1h30, uma viatura da Guarda Municipal foi acionada para checar uma ocorrência de assalto. Quando chegaram ao local, os agentes se depararam com um homem com as mãos e os pés amarrados ao portão de uma casa na Rua Araguaia.

Your browser does not support the audio element. Homem é amarrado em portão após tentar assaltar motorista de app em Vila Velha

O homem, de acordo com a ocorrência, teria sido espancado por populares que o detiveram quando ele tentava roubar o celular de um motorista de aplicativo. Além de estar preso ao portão, o suspeito apresentava muitos ferimentos pelo corpo, sangramento e inchaço no rosto, provocados pela surra que havia levado momentos antes.

ARMA FALSA

Outras pessoas que acompanharam o atendimento feito pela Guarda informaram que o motorista de aplicativo também havia se ferido na tentativa de assalto e foi levado ao Pronto Atendimento da Glória. Desta forma, a vítima foi localizada na unidade e, no local, ela relatou aos agentes que lutou com o assaltante quando percebeu que o mesmo utilizava uma arma falsa.

O homem contou aos policiais que foi agredido com coronhadas na cabeça, que causaram um corte e bastante sangramento. Ferido, ele começou a gritar por socorro, o que chamou a atenção de populares. Na sequência, segundo a vítima, algumas pessoas passaram a perseguir o suspeito, que acabou alcançado, imobilizado e surrado. Posteriormente, ele foi amarrado ao portão, de onde só foi retirado após a chegada da viatura.

Muito machucado, ele precisou ser levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Hospital São Lucas), onde foi internado sob escolta da Guarda Municipal. Ele não foi identificado, pois não portava nenhum documento e, devido aos ferimentos, pouco conseguia falar.