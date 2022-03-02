Morador de rua fica ferido após ter pedra de 20 kg jogada contra a cabeça no ES

Um homem em situação de rua, de 35 anos, morreu após levar uma pedrada na cabeça na madrugada de quarta-feira (2) no bairro São Silvano, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, ele estava deitado em um banco na Praça Central, quando um indivíduo atirou o objeto de cerca de 20 quilos e 40 centímetros de largura. A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Silvio Ávidos, no mesmo município, onde permaneceu internada por quase um mês, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no último dia 30 de março. A morte foi confirmada pela Polícia Civil nesta terça-feira (19).
Na época do crime, moradores da região contaram aos policiais militares que ouviram um homem dizer: “Não se bate na cara de homem. E você paga o que deve”. Depois, escutaram a vítima gritar por socorro. Isso aconteceu por volta das 5h30 do dia 2 de março.
Ninguém soube informar quem arremessou a pedra e nenhum suspeito foi encontrado no momento. Foi observado pela PM que, a poucos metros do local, havia outros objetos que podem ser de outra pessoa em situação de rua.
O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros. A vítima tinha um corte na cabeça e sangrava muito. Além disso, apresentava comportamento agitado e agressivo. De acordo com a PM, o homem estava fora de si e falava frases desconexas, tendo sido necessário amarrá-lo a uma maca para contê-lo.
Após a morte do homem no hospital, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, foi liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou, por nota, que o fato segue sob investigação pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, e, até o momento, não houve delitos.
EM CARIACICA
Uma pessoa em situação de rua foi morta às margens da BR 262, em um local próximo a uma escola em Campo Grande, Cariacica, no final da noite de segunda-feira (28). Testemunhas contaram para a polícia que ouviram pelo menos 5 tiros.
Morador de rua fica ferido após ter pedra de 20 kg jogada contra a cabeça no ES
Atualização
19/04/2022 - 6:15
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil informou, nesta terça-feira (19), que o morador em situação de rua agredido com a pedrada na cabeça no dia 2 de março morreu no dia 30 do mesmo mês. O texto foi atualizado.