Morador de rua fica ferido após ter pedra de 20 kg jogada contra a cabeça no ES

Pedra atirada na cabeça de homem ao lado de banco Crédito: Divulgação/PM

Um homem em situação de rua, de 35 anos, morreu após levar uma pedrada na cabeça na madrugada de quarta-feira (2) no bairro São Silvano, em Colatina , na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar , ele estava deitado em um banco na Praça Central, quando um indivíduo atirou o objeto de cerca de 20 quilos e 40 centímetros de largura. A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Silvio Ávidos, no mesmo município, onde permaneceu internada por quase um mês, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no último dia 30 de março. A morte foi confirmada pela Polícia Civil nesta terça-feira (19).

Na época do crime, moradores da região contaram aos policiais militares que ouviram um homem dizer: “Não se bate na cara de homem. E você paga o que deve”. Depois, escutaram a vítima gritar por socorro. Isso aconteceu por volta das 5h30 do dia 2 de março.

Ninguém soube informar quem arremessou a pedra e nenhum suspeito foi encontrado no momento. Foi observado pela PM que, a poucos metros do local, havia outros objetos que podem ser de outra pessoa em situação de rua.

O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros . A vítima tinha um corte na cabeça e sangrava muito. Além disso, apresentava comportamento agitado e agressivo. De acordo com a PM, o homem estava fora de si e falava frases desconexas, tendo sido necessário amarrá-lo a uma maca para contê-lo.

Após a morte do homem no hospital, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, foi liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou, por nota, que o fato segue sob investigação pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, e, até o momento, não houve delitos.

EM CARIACICA

Uma pessoa em situação de rua foi morta às margens da BR 262 , em um local próximo a uma escola em Campo Grande, Cariacica, no final da noite de segunda-feira (28). Testemunhas contaram para a polícia que ouviram pelo menos 5 tiros.

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