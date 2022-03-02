Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Colatina

Morador de rua fica ferido após ter pedra de 20 kg jogada contra a cabeça no ES

Vitima estava deitada em banco de praça. Ninguém soube informar quem arremessou a pedra e nenhum suspeito foi encontrado no momento
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 mar 2022 às 07:54

Publicado em 02 de Março de 2022 às 07:54

Pedra atirada na cabeça de homem ao lado de banco
Pedra atirada na cabeça de homem ao lado de banco Crédito: Divulgação/PM
Um homem em situação de rua, de 35 anos, morreu após levar uma pedrada na cabeça na madrugada de quarta-feira (2) no bairro São Silvano, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, ele estava deitado em um banco na Praça Central, quando um indivíduo atirou o objeto de cerca de 20 quilos e 40 centímetros de largura. A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Silvio Ávidos, no mesmo município, onde permaneceu internada por quase um mês, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no último dia 30 de março. A morte foi confirmada pela Polícia Civil nesta terça-feira (19).
Na época do crime, moradores da região contaram aos policiais militares que ouviram um homem dizer: “Não se bate na cara de homem. E você paga o que deve”. Depois, escutaram a vítima gritar por socorro. Isso aconteceu por volta das 5h30 do dia 2 de março.
Ninguém soube informar quem arremessou a pedra e nenhum suspeito foi encontrado no momento. Foi observado pela PM que, a poucos metros do local, havia outros objetos que podem ser de outra pessoa em situação de rua.
O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros. A vítima tinha um corte na cabeça e sangrava muito. Além disso, apresentava comportamento agitado e agressivo. De acordo com a PM, o homem estava fora de si e falava frases desconexas, tendo sido necessário amarrá-lo a uma maca para contê-lo.
Após a morte do homem no hospital, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, foi liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou, por nota, que o fato segue sob investigação pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, e, até o momento, não houve delitos.

EM CARIACICA

Uma pessoa em situação de rua foi morta às margens da BR 262, em um local próximo a uma escola em Campo Grande, Cariacica, no final da noite de segunda-feira (28). Testemunhas contaram para a polícia que ouviram pelo menos 5 tiros. 
Morador de rua fica ferido após ter pedra de 20 kg jogada contra a cabeça no ES

Atualização

19/04/2022 - 6:15
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil informou, nesta terça-feira (19), que o morador em situação de rua agredido com a pedrada na cabeça no dia 2 de março morreu no dia 30 do mesmo mês. O texto foi atualizado.

Veja Também

Carreta tomba e deixa BR 259 parcialmente interditada em Colatina

Em 5 horas, três estabelecimentos comerciais são arrombados em Colatina

Aluna de Colatina é 1º lugar na Ufes e também é aprovada em universidades fora do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Citroën C3 atualiza versões e passa a ser o carro zero mais barato do país; veja preços e o que muda
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados