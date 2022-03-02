Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em rodoviária

PM percebe tentativa de ataque e atira contra suspeitos na Serra

O policial é um cabo da Polícia Militar de 38 anos, que atua na polícia há 14, e aguardava parentes que chegavam de viagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2022 às 08:51

Publicado em 02 de Março de 2022 às 08:51

Um policial militar percebeu que seria atacado por três homens na rodoviária de Carapina, na Serra, na Grande Vitória, atirou contra eles e prendeu os suspeitos, na noite desta terça-feira (1º).
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que dois homens se aproximam da rodoviária. Eles aguardaram a chegada de um terceiro suspeito e seguiram em direção ao policial. Apesar de não aparecer no vídeo que a reportagem da TV Gazeta teve acesso, o militar percebeu a ação do trio e atirou na direção deles. Os três suspeitos saíram correndo.
Cabo disse que foi reconhecido por trio que já havia sido preso por ele em outra ocasião.
Cabo disse que foi reconhecido por trio que já havia sido preso por ele em outra ocasião. Crédito: Reprodução/Videomonitoramento
O policial é um cabo da Polícia Militar de 38 anos, que atua na polícia há 14, e aguardava parentes que chegavam de viagem. Segundo o cabo, os suspeitos já foram presos por ele, motivo pelo qual foi reconhecido pelo trio.
Os dois suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia Regional da Serra. Os nomes dos presos não foram divulgados.
Com informações de Naiara Arpini, da TV Gazeta

Veja Também

Criança morre afogada em praia de Jacaraípe, na Serra

Motorista do Transcol perde controle e atinge ônibus escolar e carro na Serra

Família pede ajuda para encontrar criança que desapareceu na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados