PM percebe tentativa de ataque e atira contra suspeitos na Serra

Um policial militar percebeu que seria atacado por três homens na rodoviária de Carapina, na Serra, na Grande Vitória, atirou contra eles e prendeu os suspeitos, na noite desta terça-feira (1º).
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que dois homens se aproximam da rodoviária. Eles aguardaram a chegada de um terceiro suspeito e seguiram em direção ao policial. Apesar de não aparecer no vídeo que a reportagem da TV Gazeta teve acesso, o militar percebeu a ação do trio e atirou na direção deles. Os três suspeitos saíram correndo.
O policial é um cabo da Polícia Militar de 38 anos, que atua na polícia há 14, e aguardava parentes que chegavam de viagem. Segundo o cabo, os suspeitos já foram presos por ele, motivo pelo qual foi reconhecido pelo trio.
Os dois suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia Regional da Serra. Os nomes dos presos não foram divulgados.
Com informações de Naiara Arpini, da TV Gazeta