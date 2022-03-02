PM percebe tentativa de ataque e atira contra suspeitos na Serra

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que dois homens se aproximam da rodoviária. Eles aguardaram a chegada de um terceiro suspeito e seguiram em direção ao policial. Apesar de não aparecer no vídeo que a reportagem da TV Gazeta teve acesso, o militar percebeu a ação do trio e atirou na direção deles. Os três suspeitos saíram correndo.