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Litoral

Criança morre afogada em praia de Jacaraípe, na Serra

Testemunhas informaram ao Corpo de Bombeiros que a vítima teria caído de uma prancha e desaparecido no mar; o corpo foi encontrado duas horas depois

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 14:43

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

28 fev 2022 às 14:43
Uma criança de nove anos, que não teve a identidade divulgada, morreu nesta segunda-feira (28) na praia de Jacaraípe, na Serra. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.
A corporação informou que “foi acionada para atender uma ocorrência de afogamento, por volta das 11h30, em Jacaraípe. Segundo as primeiras informações, a criança teria caído de uma prancha e desaparecido no mar. Equipes do mergulho dos Bombeiros e aeronave do Notaer foram acionados.”
O corpo foi encontrado pelos mergulhadores cerca de duas horas depois. A Polícia Civil foi acionada.

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