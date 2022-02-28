Criança morre afogada em praia de Jacaraípe, na Serra

Uma criança de nove anos, que não teve a identidade divulgada, morreu nesta segunda-feira (28) na praia de Jacaraípe, na Serra. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.
A corporação informou que “foi acionada para atender uma ocorrência de afogamento, por volta das 11h30, em Jacaraípe. Segundo as primeiras informações, a criança teria caído de uma prancha e desaparecido no mar. Equipes do mergulho dos Bombeiros e aeronave do Notaer foram acionados.”
O corpo foi encontrado pelos mergulhadores cerca de duas horas depois. A Polícia Civil foi acionada.