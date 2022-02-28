Criança morre afogada em praia de Jacaraípe, na Serra

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A corporação informou que “foi acionada para atender uma ocorrência de afogamento, por volta das 11h30, em Jacaraípe. Segundo as primeiras informações, a criança teria caído de uma prancha e desaparecido no mar. Equipes do mergulho dos Bombeiros e aeronave do Notaer foram acionados.”