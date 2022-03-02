Homem surta e coloca fogo na própria casa com o pai dentro em Cariacica
Um homem de 36 anos ateou fogo na própria casa, localizada no bairro Oriente, em Cariacica, por volta das 22h desta terça-feira (1º). O pai dele, um senhor de 71 anos, também reside na residência.
Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, o homem admitiu ter usado um fósforo para colocar fogo no colchão e depois as chamas se alastraram. Ele contou aos militares que incendiou o imóvel após surtar.
Com as chamas se propagando rapidamente pelos cômodos, foi preciso o trabalho rápido dos bombeiros para evitar que o incêndio atingisse uma escala ainda maior.
ALGEMADO
Ainda demonstrando sinais de transtornos mentais, o homem foi algemado e levado até a delegacia na companhia do familiar.
Pai e filho não se feriram com as chamas. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.