Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bombeiros atuaram

Homem surta e coloca fogo na própria casa com o pai dentro em Cariacica

Caso ocorreu no bairro Oriente, por volta das 22 horas desta terça (1°). Na delegacia, o autor do incêndio confessou que riscou um fósforo e pôs fogo em um colchão. O pai dele, um senhor de 71 anos, também estava na residência
Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Março de 2022 às 07:31

Homem incendiou casa com o pai dentro em Cariacica Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem de 36 anos ateou fogo na própria casa, localizada no bairro Oriente, em Cariacica, por volta das 22h desta terça-feira (1º). O pai dele, um senhor de 71 anos, também reside na residência.
Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, o homem admitiu ter usado um fósforo para colocar fogo no colchão e depois as chamas se alastraram. Ele contou aos militares que incendiou o imóvel após surtar.
Com as chamas se propagando rapidamente pelos cômodos, foi preciso o trabalho rápido dos bombeiros para evitar que o incêndio atingisse uma escala ainda maior.

ALGEMADO

Ainda demonstrando sinais de transtornos mentais, o homem foi algemado e levado até a delegacia na companhia do familiar.
Pai e filho não se feriram com as chamas. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Cariacica Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados