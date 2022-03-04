Medo e tiros: traficantes atacam bairro de rivais em Vila Velha

Moradores relataram que ouviram muitos tiros e contaram que se esconderam em casa para fugir dos disparos. Não houve registro de feridos.

Jovem de 18 anos e adolescente de 14 foram encontrados armados após ataque no bairro Ilha da Conceição Crédito: Archimedis Patrício

A Polícia Militar cercou o bairro e, durante o patrulhamento, encontrou um jovem de 18 anos e um adolescente de 14 armados, no meio da rua. Os dois são moradores da Ilha da Conceição e disseram que estavam com armas para defender o bairro.

"Eles informaram que estariam defendendo o tráfico de entorpecentes do bairro Ilha da Conceição contra os indivíduos de Santa Rita e Primeiro de Maio [...] que foram até lá e efetuaram os disparos. Segundo eles, estavam só protegendo a favela deles. Foi o que eles falaram pra gente", contou o cabo Marcos, um dos policiais que atendeu a ocorrência.

Armas apreendidas com jovem e adolescente após ataque no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício

A PM levou os suspeitos para delegacia. As armas que estavam com eles foram apreendidas e entregues à Polícia Civil.

Os criminosos que foram no bairro Ilha da Conceição fazer o ataque não foram localizados.