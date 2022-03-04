Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moradores assustados

Medo e tiros: traficantes atacam bairro de rivais em Vila Velha

Chefes do tráfico dos bairros Primeiro de Maio e Santa Rita estariam disputando venda de drogas com liderança da Ilha da Conceição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2022 às 09:43

Publicado em 04 de Março de 2022 às 09:43

Traficantes atacaram o bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, na Grande Vitória, na noite desta quinta-feira (3). A ação foi comandada por líderes do tráfico dos bairros Primeiro de Maio e Santa Rita, que disputam pontos de venda de drogas com rivais do bairro Ilha da Conceição.
Moradores relataram que ouviram muitos tiros e contaram que se esconderam em casa para fugir dos disparos. Não houve registro de feridos. 
Jovem de 18 anos e adolescente de 14 foram encontrados armados após ataque no bairro Ilha da Conceição.
Jovem de 18 anos e adolescente de 14 foram encontrados armados após ataque no bairro Ilha da Conceição Crédito: Archimedis Patrício
A Polícia Militar cercou o bairro e, durante o patrulhamento, encontrou um jovem de 18 anos e um adolescente de 14 armados, no meio da rua. Os dois são moradores da Ilha da Conceição e disseram que estavam com armas para defender o bairro.
"Eles informaram que estariam defendendo o tráfico de entorpecentes do bairro Ilha da Conceição contra os indivíduos de Santa Rita e Primeiro de Maio [...] que foram até lá e efetuaram os disparos. Segundo eles, estavam só protegendo a favela deles. Foi o que eles falaram pra gente", contou o cabo Marcos, um dos policiais que atendeu a ocorrência.
Armas apreendidas com jovem e adolescente após ataque no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha.
Armas apreendidas com jovem e adolescente após ataque no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício
A PM levou os suspeitos para delegacia. As armas que estavam com eles foram apreendidas e entregues à Polícia Civil.
Os criminosos que foram no bairro Ilha da Conceição fazer o ataque não foram localizados.
Com informações de Caíque Verli, TV Gazeta

Veja Também

Vídeo: jovem de 19 anos é executado a tiros em Vila Velha

Aumento de 156%: Vila Velha teve 41 assassinatos nos 2 primeiros meses de 2022

Explosão de violência: Vila Velha tem 1 em cada 4 homicídios no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados