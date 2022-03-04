Medo e tiros: traficantes atacam bairro de rivais em Vila Velha

Traficantes atacaram o bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, na Grande Vitória, na noite desta quinta-feira (3). A ação foi comandada por líderes do tráfico dos bairros Primeiro de Maio e Santa Rita, que disputam pontos de venda de drogas com rivais do bairro Ilha da Conceição.
Moradores relataram que ouviram muitos tiros e contaram que se esconderam em casa para fugir dos disparos. Não houve registro de feridos.
A Polícia Militar cercou o bairro e, durante o patrulhamento, encontrou um jovem de 18 anos e um adolescente de 14 armados, no meio da rua. Os dois são moradores da Ilha da Conceição e disseram que estavam com armas para defender o bairro.
"Eles informaram que estariam defendendo o tráfico de entorpecentes do bairro Ilha da Conceição contra os indivíduos de Santa Rita e Primeiro de Maio [...] que foram até lá e efetuaram os disparos. Segundo eles, estavam só protegendo a favela deles. Foi o que eles falaram pra gente", contou o cabo Marcos, um dos policiais que atendeu a ocorrência.
A PM levou os suspeitos para delegacia. As armas que estavam com eles foram apreendidas e entregues à Polícia Civil.
Os criminosos que foram no bairro Ilha da Conceição fazer o ataque não foram localizados.
Com informações de Caíque Verli, TV Gazeta