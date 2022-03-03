Vídeo: jovem de 19 anos é executado a tiros em Vila Velha

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (2), no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. A vítima, Jhordyuri Almeida, foi morta no meio da rua, por volta das 22h. Os disparos também acertaram o vidro de um carro e a parede de uma casa da região.
A Polícia Militar informou que uma equipe foi enviada ao local, mas ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.
Nenhum suspeito foi preso e o crime é investigado pela Polícia Civil.
GUERRA ENTRE TRAFICANTES
Moradores contaram que a região tem enfrentado problemas de insegurança por causa da guerra entre traficantes de Santa Mônica e Ibes.
No dia 19 de fevereiro, dois homens em uma moto passaram atirando pela praça do Ibes. Os tiros atingiram dois homens e mataram a estudante Julia Glaucia Ribeiro Pereira, de 31 anos.
O ataque aconteceu a 400 metros de um posto da polícia militar. No dia seguinte, o ataque foi em Santa Mônica. Homens de moto passaram atirando contra as pessoas que estavam em um bar e pelo menos uma pessoa ficou ferida.
Com informações de Diony Silva, TV Gazeta.