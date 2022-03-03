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Violência

Vídeo: jovem de 19 anos é executado a tiros em Vila Velha

Crime aconteceu na noite desta quarta-feira (2), no bairro Santa Mônica. Jhordyuri Almeida foi morto no meio da rua no bairro Santa Mônica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2022 às 12:50

Publicado em 03 de Março de 2022 às 12:50

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (2), no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. A vítima, Jhordyuri Almeida, foi morta no meio da rua, por volta das 22h. Os disparos também acertaram o vidro de um carro e a parede de uma casa da região.
Polícia Militar informou que uma equipe foi enviada ao local, mas ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.
Jhordyuri Almeida, de 19 anos, foi morto a tiros em Vila Velha.
Jhordyuri Almeida, de 19 anos, foi morto a tiros em Vila Velha. Crédito: Reprodução
Nenhum suspeito foi preso e o crime é investigado pela Polícia Civil.

GUERRA ENTRE TRAFICANTES

Moradores contaram que a região tem enfrentado problemas de insegurança por causa da guerra entre traficantes de Santa Mônica e Ibes.
No dia 19 de fevereiro, dois homens em uma moto passaram atirando pela praça do Ibes. Os tiros atingiram dois homens e mataram a estudante Julia Glaucia Ribeiro Pereira, de 31 anos.
O ataque aconteceu a 400 metros de um posto da polícia militar. No dia seguinte, o ataque foi em Santa Mônica. Homens de moto passaram atirando contra as pessoas que estavam em um bar e pelo menos uma pessoa ficou ferida.
Com informações de Diony Silva, TV Gazeta.

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