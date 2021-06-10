Traficante de Vila Velha é preso no bairro do Méier, no Rio de Janeiro

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Luan já esteve preso em 2014. Agora, o mandado de prisão em aberto contra ele é pela morte do garoto Luiz Fernando Albino Nascimento, 12 anos, no dia 18 de fevereiro de 2019, no bairro Glória, em Vila Velha.

Também foi preso pela morte do menino um homem de 25 anos, nesta quinta-feira (10), em Vila Velha, pela Polícia Civil. O levantamento para localizar e prender os suspeitos foi realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Na manhã desta sexta-feira (10), a Polícia Civil irá apresentar detalhes sobre os crimes em coletiva à imprensa.