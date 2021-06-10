O capixaba Luan Resende Buarque, conhecido como 'Luanzinho', de 31 anos, foi preso nesta quarta-feira (9), no Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele estava foragido do Espírito Santo. Contra ele, havia um mandando de prisão por homicídio pela Delegacia de Homicídios de Vila Velha (ES).
Traficante de Vila Velha é preso no bairro do Méier, no Rio de Janeiro
O detido possui aliança com traficantes do Bairro da Penha, em Vitória, e comanda o comércio de drogas do Ibes e do Morro do Jaburuna, em Vila Velha. Ele foi preso pela equipe de policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) carioca no bairro Méier após sair do Complexo da Maré, comunidade onde estava vivendo, para ir a um hospital.
MANDADO DE PRISÃO
Luan já esteve preso em 2014. Agora, o mandado de prisão em aberto contra ele é pela morte do garoto Luiz Fernando Albino Nascimento, 12 anos, no dia 18 de fevereiro de 2019, no bairro Glória, em Vila Velha.
Também foi preso pela morte do menino um homem de 25 anos, nesta quinta-feira (10), em Vila Velha, pela Polícia Civil. O levantamento para localizar e prender os suspeitos foi realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Na manhã desta sexta-feira (10), a Polícia Civil irá apresentar detalhes sobre os crimes em coletiva à imprensa.