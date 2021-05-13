Polícia prende traficante que planejava atacar delegacia no ES

“A prisão do Peludson significa a desarticulação da hierarquia do tráfico de umas das principais gangues que atuam no município, assim como fizemos com o grupo criminoso da região da Favelinha, onde 11 integrantes foram presos neste ano. Acredito que a ameaça de ataque à DHPP de Serra foi um ato de desespero do grupo criminoso chefiado por ele, pois eles sabem que, uma a um, são descobertos e presos pela nossa equipe”, disse o delegado.