Polícia prende traficante que planejava atacar delegacia no ES

A ousadia de um traficante do bairro Central Carapina
acabou em prisão. O bandido, de 36 anos, que planejava atacar a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, foi preso pelos policiais da DHPP na última terça-feira (11), três dias depois que as ameaças de ataque chegaram ao conhecimento do titular da Delegacia, Rodrigo Sandi Mori.
“No último sábado (8), recebemos informações por meio do Ciodes e do Disque-Denúncia de que um traficante do bairro Central Carapina planejava um ataque contra o prédio da DHPP
Serra, em retaliação a uma prisão realizada por nós na semana passada. Imediatamente reunimos a equipe e iniciamos diligências. Na terça, ele foi preso”, relatou o delegado Sandi Mori.
“A prisão do Peludson significa a desarticulação da hierarquia do tráfico de umas das principais gangues que atuam no município, assim como fizemos com o grupo criminoso da região da Favelinha, onde 11 integrantes foram presos neste ano. Acredito que a ameaça de ataque à DHPP de Serra foi um ato de desespero do grupo criminoso chefiado por ele, pois eles sabem que, uma a um, são descobertos e presos pela nossa equipe”, disse o delegado.
O homem preso na terça era gerente do tráfico de drogas da região da Vala no Bairro Central Carapina e braço direito de Peludson. Nas diligências, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em duas residências, que resultaram na apreensão de 352 pinos grandes de cocaína. O detido acabou autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Até ontem (11), a Serra somava 48 homicídio
s registrados em 2021, contra 79 no mesmo período do ano passado. A retração de quase 40% acumulada neste ano é a maior já registrada no município e um estímulo para continuar trabalhando.