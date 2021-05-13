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Leonel Ximenes

Polícia prende traficante que planejava atacar delegacia no ES

Detido é considerado braço direito de um assassino preso na semana passada

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 02:02

Públicado em 

13 mai 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pinos de cocaína apreendidos com o traficante que ameaçou atacar a DHPP da Serra
Pinos de cocaína apreendidos com o traficante que ameaçou atacar a DHPP da Serra Crédito: Sesp/Divulgação
A ousadia de um traficante do bairro Central Carapina acabou em prisão. O bandido, de 36 anos, que planejava atacar a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, foi preso pelos policiais da DHPP na última terça-feira (11), três dias depois que as ameaças de ataque chegaram ao conhecimento do titular da Delegacia, Rodrigo Sandi Mori.
“No último sábado (8), recebemos informações por meio do Ciodes e do Disque-Denúncia de que um traficante do bairro Central Carapina planejava um ataque contra o prédio da DHPP Serra, em retaliação a uma prisão realizada por nós na semana passada. Imediatamente reunimos a equipe e iniciamos diligências. Na terça, ele foi preso”, relatou o delegado Sandi Mori.
A prisão a que o delegado se refere é a de Hugo Tiago da Silva, vulgo Peludson, preso na quarta-feira passada (5) em Goiabeiras, Vitória. Ele responde por um homicídio cometido no dia 17 de novembro de 2019, em Jardim Carapina, e, segundo as investigações, era o atual chefe do tráfico de drogas da região da Vala, no bairro Central Carapina.
“A prisão do Peludson significa a desarticulação da hierarquia do tráfico de umas das principais gangues que atuam no município, assim como fizemos com o grupo criminoso da região da Favelinha, onde 11 integrantes foram presos neste ano. Acredito que a ameaça de ataque à DHPP de Serra foi um ato de desespero do grupo criminoso chefiado por ele, pois eles sabem que, uma a um, são descobertos e presos pela nossa equipe”, disse o delegado.

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O homem preso na terça era gerente do tráfico de drogas da região da Vala no Bairro Central Carapina e braço direito de Peludson. Nas diligências, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em duas residências, que resultaram na apreensão de 352 pinos grandes de cocaína. O detido acabou autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Até ontem (11), a Serra somava 48 homicídios registrados em 2021, contra 79 no mesmo período do ano passado. A retração de quase 40% acumulada neste ano é a maior já registrada no município e um estímulo para continuar trabalhando.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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