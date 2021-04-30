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Durante corrida

Motorista de aplicativo é assaltado e tem carro levado na Serra

Veículo foi localizado horas depois no bairro Planalto Serrano e os quatro suspeitos de realizarem o assalto foram detidos

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 08:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2021 às 08:12
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um motorista de aplicativo teve o carro roubado na Serra, na noite desta quinta-feira (29). O crime aconteceu depois que o homem iniciou uma corrida no bairro Nova Carapina II com destino a Colina de Laranjeiras. Horas depois, a polícia encontrou o veículo com os suspeitos, e todos foram detidos.
Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, o motorista de aplicativo de 41 anos contou para a polícia que recebeu um pedido de corrida de uma mulher, que iria do bairro Nova Carapina II até Colina de Laranjeiras, na Serra. Chegando ao local, quatro homens esperavam pelo veículo.
O motorista conta que os homens entraram e ele seguiu a viagem normalmente. No meio do caminho, eles anunciaram o assalto. Dos quatro passageiros, dois estavam armados e chegaram a apontar as armas para o motorista, que foi obrigado a parar e sair do carro.
Segundo ele, os criminosos tiveram dificuldade para sair com o carro e pediram ajuda à própria vítima para que pudessem ligar o veículo para seguirem em fuga, por volta das 23h.
Horas depois, já por volta das 2h, a polícia recebeu informações de que o carro estaria no bairro Planalto Serrano. Os agentes foram até o local, fizeram buscas e encontraram o veículo. Os quatro suspeitos estavam dentro do carro - dois deles são menores de idade. Todos foram detidos e levados para a delegacia.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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