PM apreende 325kg de maconha em operação de Guarapari a Serra

Cão farejador ajudou a encontrar a droga na Serra Crédito: Tiago Félix

Policiais militares da Força Tática do 10° Batalhão apreenderam cerca de 325 kg de maconha, correspondentes a 386 tabletes da droga, durante uma ação policial que iniciou em Setiba, Guarapari , e terminou no bairro Jardim Carapina, na Serra

A equipe recebeu a informação de que um indivíduo, em um veículo, faria a entrega de entorpecentes no trevo de Setiba. Os militares foram ao local, visualizaram um carro com as mesmas características e um homem próximo ao automóvel. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito fugiu e não foi localizado. Dentro do veículo foi encontrado 24kg da droga em tabletes.

Veículo onde estavam guardados 24kg de maconha Crédito: Divulgação | Polícia Militar

De acordo com o Cabo Felipe, da Força Tática, o veículo Volkswagen Gol de cor branca não apresentava restrição de furto ou roubo. "Vendo a placa do carro nós percebemos que se tratava de um proprietário que morava na Serra. Verificamos o endereço e pedimos autorização para o comandante do Batalhão e fomos em direção ao município. Em Jardim Carapina nós conseguimos a informação da rua onde ficaria a casa, e com apoio do cão farejador conseguimos chegar ao local, onde havia grande quantidade de droga. A residência não estava habitada", afirmou.