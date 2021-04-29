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Estelionato

Quadrilha frauda app e cartões para comprar material hospitalar no ES

A carga era encaminhada por transportadoras para fora do Estado. Dois suspeitos foram detidos, após uma compra de luvas cirúrgicas e álcool em gel, totalizando R$ 67 mil

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2021 às 17:17
Álcool em Gel para as Mãos
O crime consiste na compra de mercadoria de alto valor, nesses casos, luvas cirúrgicas e álcool em gel; dois homens foram detidos em flagrante por estelionato Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Dois homens foram detidos em flagrante por estelionato na última terça-feira (27) no bairro Campo Grande, em Cariacica. A dupla, de 21 e 32 anos, é apontada como integrante de uma associação criminosa especializada em compra de produtos hospitalares, como luvas cirúrgicas e álcool em gel, adquiridos mediante fraude no Espírito Santo, e enviados para fora do Estado. Segundo a polícia, eles fraudavam aplicativos e cartões para comprar os materiais de forma ilícita. Os nomes não foram divulgados pela polícia, para preservar as investigações.
Os detidos são apontados como integrantes de uma quadrilha especializada em compra de carga fraudulenta e envio para fora do Estado. “O crime consiste na compra de mercadoria de alto valor, nesses casos, luvas cirúrgicas e álcool em gel, por aplicativo de mensagens, com utilização de dados e documentos falsos, incluindo cartão clonado, e posterior envio desta mercadoria para outros integrantes da associação criminosa, que permanecem fora do Estado. A carga é encaminhada através de transportadoras”, contou a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Transporte de Cargas (DCCTC).
Quadrilha frauda app e cartões para comprar material hospitalar no ES
Segundo Bremenkamp, a representante de uma loja de venda de produtos hospitalares desconfiou de quatro compras realizadas nos últimos dias 20, 23, 24 e na última segunda-feira (26), por conta do valor, que totalizava R$ 67 mil em produtos hospitalares.

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CRIMINOSO FOI BUSCAR O PRODUTO

Um dos integrantes da associação criminosa teria ido buscar o produto na manhã dessa terça-feira (27). Diante das informações, a equipe de investigação, com apoio da Core, abordou o veículo na avenida Campo Grande, em Cariacica. “O material avaliado em R$ 20 mil, que estava no interior do veículo, foi apreendido”, disse a delegada.
Na semana anterior, a equipe da DCCTC havia dado apoio à delegacia de Jardim Camburi, em Vitória, na recuperação de carga proveniente de crime semelhante.
Os suspeitos foram autuados em flagrante por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa. Os dois foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. 
As investigações continuam com intuito de identificar os demais suspeitos da organização criminosa que estão fora do Estado, recebendo essa mercadoria.

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