Homem é assassinado a tiros perto de escola em Vila Velha

Escola fica perto do local onde o crime ocorreu Crédito: Oliveira Alves

Um homem, identificado até o momento como Moisés, de 24 anos, foi assassinado no fim da manhã desta quarta-feira (16), em Ilha da Conceição Vila Velha , Grande Vitória. A Guarda Municipal informou que fazia um patrulhamento na região, quando os agentes foram avisados por moradores sobre o homicídio.

O crime ocorreu em um morro de pedra, próximo da Escola Leonel Brizola, às margens da estrada de Capuaba, que dá acesso ao porto.

PAI FAZ ALERTA PARA JOVENS

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, o pai de Moisés, o senhor Ataíde, relatou que deu muitos conselhos ao filho, devido ao envolvimento e a prisão do jovem por tráfico de drogas. Ele estava no regime semiaberto, segundo o pai.

"O que eu quero dizer para esses jovens que se encontram nessa situação, tentando ganhar um dinheiro extra, acima da lei ou da normalidade e que vivem essa vida. Eu dou conselho para que saiam, antes que seja tarde demais, porque a sepultura está aberta, a terra está aberta para engolir cada um daqueles que querem caminhar de forma irregular aos olhos de Deus", afirmou.

"Ele [Moisés] continuou se envolvendo com o tráfico, saiu da cadeia se envolvendo, e eu pedindo a Deus para ele não continuar. Eu disse: 'Meu filho, você sabe o que o espera: a cadeia ou a sepultura'".

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil, para saber quais procedimentos foram adotados em relação ao caso e aguarda o retorno da corporação.

ASSASSINATOS NA CIDADE

A quantidade de homicídios em Vila Velha vem assustando os moradores em 2022. Na noite desta terça-feira (15), um homem foi morto a tiros dentro de um bar no bairro Divino Espírito Santo. De acordo com testemunhas, um homem passou de bicicleta e efetuou os disparos. Por estar sem documentos, a vítima ainda não foi identificada. O suspeito ainda não foi preso.

Já na madrugada desta quarta, após escapar de atentado em 2021, um jovem foi morto a tiros . Testemunhas disseram que a vítima, Victório da Silva Dias, de 18 anos, tinha envolvimento com o tráfico e o crime pode ter sido um acerto de contas.