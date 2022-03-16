Homem é morto em bar e cão da PM localiza arma do crime em Vila Velha

A arma usada no crime foi localizada por um cão da polícia em um terreno de Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem identificado como Júnior Pedro Passos Brito, de 24 anos, foi assassinado a tiros dentro de um bar no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha , na noite desta terça-feira (15). De acordo com o registro da ocorrência no Departamento de Homicídios e Proteção à pessoa, o crime ocorreu por volta das 21h.

Segundo a polícia, a vítima estava no bar e o executor chegou em uma bicicleta, desceu e disparou diversas vezes na direção de Júnior, que morreu devido aos ferimentos provocados pelas balas. Na sequência, o homem que disparou e matou o jovem fugiu do local.

Testemunhas relataram que o jovem estava no interior do estabelecimento conversando com o dono do bar. A namorada da vítima trabalhava no local. Quando o suspeito chegou, Júnior tentou se esconder, mas acabou alcançado e executado.

ARMA ENCONTRADA

Homem foi assassinado dentro de bar em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito pelo crime não foi identificado, porém a arma, provavelmente utilizada na execução, uma pistola 380, foi encontrada com o auxílio de um cão farejador da Patrulha K9, do 4º Batalhão da Polícia Militar. O criminoso atirou contra policiais durante a fuga.

O pastor alemão localizou a arma, que estava escondida e enrolada em uma roupa em meio ao mato alto. Assim que o animal identificou o local, os policiais apreenderam a pistola. Além da arma, 20 munições também foram apreendidas na ação.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.