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Violência

Homem é morto em bar e cão da PM localiza arma do crime em Vila Velha

O crime ocorreu por volta das 21 horas desta terça (15), em Divino Espírito Santo. Pouco depois, por meio da Patrulha K9, a PM encontrou a pistola usada na execução
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

16 mar 2022 às 12:31

Publicado em 16 de Março de 2022 às 12:31

Vila Velha
A arma usada no crime foi localizada por um cão da polícia em um terreno de Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um homem identificado como Júnior Pedro Passos Brito, de 24 anos, foi assassinado a tiros dentro de um bar no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (15). De acordo com o registro da ocorrência no Departamento de Homicídios e Proteção à pessoa, o crime ocorreu por volta das 21h.
Segundo a polícia, a vítima estava no bar e o executor chegou em uma bicicleta, desceu e disparou diversas vezes na direção de Júnior, que morreu devido aos ferimentos provocados pelas balas. Na sequência, o homem que disparou e matou o jovem fugiu do local.

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Testemunhas relataram que o jovem estava no interior do estabelecimento conversando com o dono do bar. A namorada da vítima trabalhava no local. Quando o suspeito chegou, Júnior tentou se esconder, mas acabou alcançado e executado.

ARMA ENCONTRADA

Homem foi assassinado dentro de bar em Vila Velha
Homem foi assassinado dentro de bar em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves
Ainda de acordo com a polícia, o suspeito pelo crime não foi identificado, porém a arma, provavelmente utilizada na execução, uma pistola 380, foi encontrada com o auxílio de um cão farejador da Patrulha K9, do 4º Batalhão da Polícia Militar. O criminoso atirou contra policiais durante a fuga.
O pastor alemão localizou a arma, que estava escondida e enrolada em uma roupa em meio ao mato alto. Assim que o animal identificou o local, os policiais apreenderam a pistola. Além da arma, 20 munições também foram apreendidas na ação.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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