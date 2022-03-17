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Em Cariacica

DER-ES estuda colocar radar na "curva da morte" da Rodovia Leste-Oeste

Diretor-presidente do órgão disse que trecho, onde uma pessoa morreu após ter carro esmagado por carreta na última segunda (14), terá reforço de faixas transversais, além de estudo para radar
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

17 mar 2022 às 17:05

Publicado em 17 de Março de 2022 às 17:05

Veículos envolvidos em acidente continuam na Leste-Oeste
Carro foi esmagado por carreta que tombou na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, na segunda-feira (14) Crédito: Fernando Estevão
A chamada "curva da morte", na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, pode receber fiscalização eletrônica para evitar que novos acidentes aconteçam. Apesar de garantir que o local está "extremamente bem sinalizado", o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, afirmou que o trecho da rodovia – onde uma pessoa morreu na última segunda-feira (14) após ser esmagada por uma carreta – terá o reforço de faixas transversais e há um estudo para também receber um radar, que obrigaria a redução de velocidade dos veículos.
Em entrevista nesta quarta-feira (16) à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, o diretor-presidente afirmou que o local está sinalizado com uma placa de "Pare", onde há uma uma interseção, além de outras informações sobre a velocidade adequada e a atenção para curva acentuada.

40 km/h

É o limite de velocidade no trecho da "curva da morte", na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Como A Gazeta mostrou na última segunda-feira (14), que o trecho onde o empresário Valber Santi morreu é palco constante de acidentes não é novidade. Na última ocorrência registrada, uma carreta tombou sobre um carro e esmagou o veículo onde o homem de 40 anos estava.
À CBN Vitória, Luiz Cesar Maretto afirmou que as placas de sinalização estão visíveis no trecho e que os acidentes ocorrem por imprudência dos motoristas, seja por excesso de velocidade ou por trafegarem com carga acima do peso permitido.
"É um trecho extremamente bem sinalizado. Há indicação de curva à frente, indicação de que é preciso chegar com velocidade adequada. A sinalização não está lá por achismo, é definida por cálculo. Infelizmente, o condutor brasileiro não se ocupa de dar atenção à sinalização. Estamos avaliando a possibilidade de colocar, talvez, até uma fiscalização eletrônica. Mas que não é bom, não serve para ninguém. Forçar o motorista a reduzir velocidade não deveria existir no país"
Luiz Cesar Maretto - Diretor-presidente do DER-ES
Entrevista com o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto
Segundo o diretor-presidente do DER-ES, as faixas transversais já estavam dentro do planejamento para o trecho. Já em relação ao radar, está em estudo, não há um prazo ou uma garantia de instalação.

"CURVA DA MORTE" É CONHECIDA E TEMIDA

Não é a primeira vez que acidentes graves acontecem neste trecho da Rodovia Leste-Oeste. Em outubro de 2020, uma carreta que carregava água oxigenada tombou e a via ficou interditada. O líquido vazou na pista e causou muita fumaça, por conta da evaporação do produto químico.
O motorista do veículo teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a limpeza da pista e conter o vazamento de água oxigenada. O motorista da carreta chegou a ficar preso na cabine do caminhão e foi ajudado por populares, que precisaram quebrar o vidro do para-brisa para retirá-lo. Ele teve uma queimadura no braço.
Um contêiner caiu de uma carreta na Rodovia Leste Oeste e ocupou uma faixa da via
Em setembro de 2021, contêiner caiu de uma carreta no trecho da Leste-Oeste Crédito: Josiane Santos
Em setembro de 2021, um contêiner caiu de uma carreta e ficou abandonado no meio da pista da Rodovia Leste-Oeste. A carga ocupou uma faixa da via, gerando engarrafamento no horário de pico e até um engavetamento no local. O contêiner chegou a ficar por uma semana no local, até ser retirado.

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