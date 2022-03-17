DER-ES estuda colocar radar na "curva da morte" da Rodovia Leste-Oeste

Carro foi esmagado por carreta que tombou na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, na segunda-feira (14) Crédito: Fernando Estevão

Em entrevista nesta quarta-feira (16) à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória , o diretor-presidente afirmou que o local está sinalizado com uma placa de "Pare", onde há uma uma interseção, além de outras informações sobre a velocidade adequada e a atenção para curva acentuada.

40 km/h É o limite de velocidade no trecho da "curva da morte", na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica

Como A Gazeta mostrou na última segunda-feira (14), que o trecho onde o empresário Valber Santi morreu é palco constante de acidentes não é novidade. Na última ocorrência registrada, uma carreta tombou sobre um carro e esmagou o veículo onde o homem de 40 anos estava.

À CBN Vitória, Luiz Cesar Maretto afirmou que as placas de sinalização estão visíveis no trecho e que os acidentes ocorrem por imprudência dos motoristas, seja por excesso de velocidade ou por trafegarem com carga acima do peso permitido.

"É um trecho extremamente bem sinalizado. Há indicação de curva à frente, indicação de que é preciso chegar com velocidade adequada. A sinalização não está lá por achismo, é definida por cálculo. Infelizmente, o condutor brasileiro não se ocupa de dar atenção à sinalização. Estamos avaliando a possibilidade de colocar, talvez, até uma fiscalização eletrônica. Mas que não é bom, não serve para ninguém. Forçar o motorista a reduzir velocidade não deveria existir no país" Luiz Cesar Maretto - Diretor-presidente do DER-ES

Your browser does not support the audio element. Entrevista com o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto

Segundo o diretor-presidente do DER-ES, as faixas transversais já estavam dentro do planejamento para o trecho. Já em relação ao radar, está em estudo, não há um prazo ou uma garantia de instalação.

"CURVA DA MORTE" É CONHECIDA E TEMIDA

O motorista do veículo teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a limpeza da pista e conter o vazamento de água oxigenada. O motorista da carreta chegou a ficar preso na cabine do caminhão e foi ajudado por populares, que precisaram quebrar o vidro do para-brisa para retirá-lo. Ele teve uma queimadura no braço.

Em setembro de 2021, contêiner caiu de uma carreta no trecho da Leste-Oeste Crédito: Josiane Santos

Em setembro de 2021, um contêiner caiu de uma carreta e ficou abandonado no meio da pista da Rodovia Leste-Oeste. A carga ocupou uma faixa da via, gerando engarrafamento no horário de pico e até um engavetamento no local. O contêiner chegou a ficar por uma semana no local, até ser retirado.