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Acidente

Idosa tem perna esmagada após ser atropelada por ônibus em Cariacica

Sebastiana Souza da Silva, de 77 anos, foi atropelada ao descer do coletivo no bairro Nova Brasília, em Cariacica, nesta segunda (21), e precisou ter a perna amputada na altura da coxa
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

21 mar 2022 às 12:53

Publicado em 21 de Março de 2022 às 12:53

Idosa de 77 anos é atropelada por ônibus do Transcol e família diz que ela terá a perna amputada
Idosa de 77 anos é atropelada por ônibus do Transcol e família diz que ela terá a perna amputada Crédito: Arquivo pessoal
Uma idosa de 77 anos foi atropelada por um ônibus do Transcol no bairro Nova Brasília, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (21). Sebastiana Souza da Silva foi atingida ao tentar descer do coletivo e teve a perna esmagada. Por volta das 19h, a filha dela, Maria Lúcia da Silva, confirmou à reportagem da TV Gazeta que a mãe precisou ter a perna amputada na altura da coxa e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Maria Lúcia contou que a mãe foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória. Ela afirmou que a mãe foi visitar uma sobrinha no bairro Romão, na Capital e, na volta para casa, aconteceu o acidente.
"Ela foi passar o final de semana na casa da minha prima aqui no Romão. Ela sempre voltava de carro de aplicativo, era difícil ela voltar de ônibus, parece que ela quis ir embora mais cedo. Quando ela foi descer, um passageiro falou para o motorista que podia ir, que ela já tinha descido. Ele foi e a roda traseira passou por cima dela", relatou.
Idosa de 77 anos é atropelada por ônibus do Transcol e família diz que ela terá a perna amputada
Idosa de 77 anos é atropelada por ônibus do Transcol e família diz que ela terá a perna amputada Crédito: Arquivo pessoal
Maria Lúcia disse que a culpa não foi do motorista, mas sim do passageiro que disse ao condutor do coletivo que ele poderia dar partida no veículo. Ela classificou Sebastiana como uma mulher ativa e apontou que a mãe terá a perna amputada do joelho para baixo.
"Ela está ciente, o Samu deu bastante assistência para ela, os Bombeiros. Ela estava conversando. Fala que, se é para ela ficar sem a perna, é para Deus levar, que Deus deu duas pernas para ela. Do joelho para baixo, esmagou a perna dela. Ela é uma pessoa ativa, vai à igreja, anda… sou só eu, e aí? Como fica?", lamentou.
Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), afirmou que lamenta o acidente e que está apurando as causas. O sindicato ressaltou que está em contato com um parente de Sebastiana para prestar assistência à família.

IDOSA MORREU APÓS SER ATROPELADA POR ÔNIBUS DO TRANSCOL NO INÍCIO DO MÊS

Uma idosa de 67 anos morreu no último dia 5 depois de ser atropelada por um ônibus do Transcol em Viana. Identificada como Nadir Bolsoni Silva, ela estava internada no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, desde o dia 4, quando sofreu o acidente. Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a idosa ainda precisou amputar a perna que foi atingida pelo coletivo. Por ter perdido muito sangue, ela não resistiu e morreu.
De acordo com a assessoria de imprensa do GVBus, o acidente ocorreu no momento em que o coletivo fazia a curva na Rua Tavares Neto para entrar na Avenida Resplendor, por volta das 10h de sexta-feira. Em novo posicionamento, à TV Gazeta, a GVBus lamentou a morte da idosa.
Mulher ficou gravemente ferida ao ter perna atingida por ônibus em Viana
Mulher ficou gravemente ferida ao ter perna atingida por ônibus em Viana Crédito: Foto leitor
Conforme relatos do marido da vítima, ao avistar o ônibus da linha 910, a idosa correu pela via em direção ao veículo para embarcar. Mas acabou caindo e batendo na lateral do ônibus.
Nadir Bolsoni teria saído de casa com o marido para receber um pagamento. O acidente ocorreu na volta para casa. Em entrevista à TV Gazeta, a filha da idosa, Lucineia da Silva, contou que a mãe tinha dificuldades para andar sem ajuda de outra pessoa.

Correção

21/03/2022 - 7:47
Após a publicação desta reportagem, Maria Lúcia da Silva, filha de Sebastiana Souza da Silva, de 77 anos, confirmou à reportagem da TV Gazeta que a mãe precisou ter a perna amputada na altura da coxa e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O texto foi atualizado.

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