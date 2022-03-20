Jovem de moto morre após colisão com ônibus do Transcol na Serra

Acidente envolveu um ônibus do sistema Transcol que seguia para o Terminal de Jacaraípe Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Uma jovem que conduzia uma motocicleta acabou morrendo após colisão com um ônibus da linha 876 do sistema Transcol , na tarde deste domingo (20), por volta das 16h40, no bairro Parque Jacaraípe, na Serra. Ela foi identificada como Ariane Fernandes e tinha 22 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil foi acionada e o condutor do coletivo foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.

Acionada pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que, segundo relatou a empresa, com base em informações preliminares de testemunhas, o ônibus seguia pela Avenida Abdo Saad, quando, ao virar à direita para acessar o bairro Jacaraípe, a motociclista, que trafegava à direita, colidiu com a moto na porta dianteira do coletivo. A vítima não resistiu aos ferimentos.

Em nota, o GVBus acrescentou que a empresa lamentou profundamente o ocorrido. Além disso, o ônibus seguia para o Terminal de Jacaraípe, na Serra, e nenhum dos ocupantes do veículo se feriu. Imediatamente após o acidente, outro ônibus foi enviado ao local para seguir viagem.