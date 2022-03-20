Jovem de moto morre após colisão com ônibus do Transcol na Serra

Uma jovem que conduzia uma motocicleta acabou morrendo após colisão com um ônibus da linha 876 do sistema Transcol, na tarde deste domingo (20), por volta das 16h40, no bairro Parque Jacaraípe, na Serra. Ela foi identificada como Ariane Fernandes e tinha 22 anos.
De acordo com informações da Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil foi acionada e o condutor do coletivo foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.
Acionada pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que, segundo relatou a empresa, com base em informações preliminares de testemunhas, o ônibus seguia pela Avenida Abdo Saad, quando, ao virar à direita para acessar o bairro Jacaraípe, a motociclista, que trafegava à direita, colidiu com a moto na porta dianteira do coletivo. A vítima não resistiu aos ferimentos.
Em nota, o GVBus acrescentou que a empresa lamentou profundamente o ocorrido. Além disso, o ônibus seguia para o Terminal de Jacaraípe, na Serra, e nenhum dos ocupantes do veículo se feriu. Imediatamente após o acidente, outro ônibus foi enviado ao local para seguir viagem.
Demandada no início da noite deste domingo (20), a Polícia Civil informou que foi acionada e que a ocorrência estava em andamento, sendo que não havia mais detalhes até o momento.