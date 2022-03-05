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Acidente

Idosa morre um dia após ser atropelada por ônibus do Transcol em Viana

Nadir Bolsoni estava internada no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, desde a sexta-feira (4), quando sofreu o acidente. A mulher sofreu um ferimento grave na altura da coxa esquerda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2022 às 12:13

Publicado em 05 de Março de 2022 às 12:13

Mulher ficou gravemente ferida ao ter perna atingida por ônibus em Viana
Mulher ficou gravemente ferida ao ter perna atingida por ônibus em Viana Crédito: Foto leitor
A idosa de 67 anos que foi atropelada por um ônibus da linha Transcol em Viana morreu neste sábado (5). Identificada como Nadir Bolsoni Silva, ela estava internada no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, desde a sexta-feira (4), quando sofreu o acidente. Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a idosa ainda precisou amputar a perna que foi atingida pelo coletivo. Por ter perdido muito sangue, ela não resistiu e morreu.
De acordo com a assessoria de imprensa do GVBus, o acidente ocorreu no momento em que o coletivo fazia a curva na Rua Tavares Neto para entrar na Avenida Resplendor, por volta das 10h de sexta-feira. Em novo posicionamento, à TV Gazeta, a GVBus lamentou a morte da idosa. 
Conforme relatos do marido da vítima, ao avistar o ônibus da linha 910, a idosa correu pela via em direção ao veículo para embarcar. Mas acabou caindo e batendo na lateral do ônibus.
Nadir Bolsoni teria saído de casa com o marido para receber um pagamento. O acidente ocorreu na volta para casa.  Em entrevista à TV Gazeta, a filha da idosa, Lucineia da Silva, contou que a mãe tinha dificuldades para andar sem ajuda de outra pessoa.
"Quando atravessaram a rua, passou o ônibus. Minha mãe correu um pouquinho. Resultado, ela foi internada, teve a perna amputada, mas infelizmente veio a óbito. Estou aqui para liberar o corpo", disse, emocionada.
A filha afirmou que o acidente poderia não ter acontecido caso o ônibus tivesse um cobrador, que seria responsável por avisar ao motorista que a idosa desejava embarcar. Os cobradores voltaram aos postos de trabalho em fevereiro, em nova função, dentro de ônibus selecionados pelo governo estadual.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que o motorista do ônibus realizou teste do etilômetro, o bafômetro, que deu negativo.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) informou que a empresa responsável pelo coletivo lamenta profundamente o ocorrido e afirma estar aguardando a liberação do boletim de ocorrência para encaminhar à seguradora, que seguirá acompanhando o caso.

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