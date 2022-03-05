Idosa morre um dia após ser atropelada por ônibus do Transcol em Viana

Mulher ficou gravemente ferida ao ter perna atingida por ônibus em Viana Crédito: Foto leitor

TV Gazeta, a idosa ainda precisou amputar a perna que foi atingida pelo coletivo. Por ter perdido muito sangue, ela não resistiu e morreu. A idosa de 67 anos que foi atropelada por um ônibus da linha Transcol em Viana morreu neste sábado (5). Identificada como Nadir Bolsoni Silva, ela estava internada no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, desde a sexta-feira (4), quando sofreu o acidente . Segundo apuração do repórter Diony Silva, da, a idosa ainda precisou amputar a perna que foi atingida pelo coletivo. Por ter perdido muito sangue, ela não resistiu e morreu.

De acordo com a assessoria de imprensa do GVBus, o acidente ocorreu no momento em que o coletivo fazia a curva na Rua Tavares Neto para entrar na Avenida Resplendor, por volta das 10h de sexta-feira. Em novo posicionamento, à TV Gazeta, a GVBus lamentou a morte da idosa.

Conforme relatos do marido da vítima, ao avistar o ônibus da linha 910, a idosa correu pela via em direção ao veículo para embarcar. Mas acabou caindo e batendo na lateral do ônibus.

Nadir Bolsoni teria saído de casa com o marido para receber um pagamento. O acidente ocorreu na volta para casa. Em entrevista à TV Gazeta, a filha da idosa, Lucineia da Silva, contou que a mãe tinha dificuldades para andar sem ajuda de outra pessoa.

"Quando atravessaram a rua, passou o ônibus. Minha mãe correu um pouquinho. Resultado, ela foi internada, teve a perna amputada, mas infelizmente veio a óbito. Estou aqui para liberar o corpo", disse, emocionada.

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Militar informou que o motorista do ônibus realizou teste do etilômetro, o bafômetro, que deu negativo.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) informou que a empresa responsável pelo coletivo lamenta profundamente o ocorrido e afirma estar aguardando a liberação do boletim de ocorrência para encaminhar à seguradora, que seguirá acompanhando o caso.