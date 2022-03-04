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Acidente de trânsito termina em briga com facão em Cachoeiro

Colisão entre dois carros causou confusão na Avenida Jones dos Santos Neves. Imagens registraram a discussão e o momento que um homem pega um facão
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 mar 2022 às 18:48

Publicado em 04 de Março de 2022 às 18:48

Um acidente de trânsito, na tarde desta sexta-feira (4), provocou uma briga no bairro Guandu, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Após bater com seu carro no retrovisor na lateral de um outro veículo, um motorista foi agredido e, para se defender, pegou um facão.
Polícia Militar (PM) foi acionada para atender à ocorrência. No local, um homem disse aos militares que era motorista de aplicativo e estava com um passageiro trafegando pela Avenida Beira-Rio, no veículo Ford Ka. No entanto, em dado momento, ele sofreu uma “fechada” de um Jeep Compass, o que levou à colisão relatada, segundo sua versão.
O homem também contou à polícia que, após o choque, não parou o carro e seguiu o trajeto. “Porém, quando parou no semáforo, próximo a um supermercado, foi abordado por uma mulher que estava no outro carro com o marido”, reportou a PM sobre o que disse o homem.
Para a polícia, o condutor falou que a mulher estava nervosa e chegou abrindo a porta do carro dele. “Em seguida, ela o agrediu fisicamente. Então, ele pegou um facão para se defender”, informou.
Acidente de trânsito termina em briga com facão em Cachoeiro de Itapemirim
A discussão aconteceu na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais

SOCOS E CHUTES

Diante do fato, o companheiro da mulher e a filha do casal saíram do carro. O homem bateu no motorista de aplicativo com socos e a filha chutou o carro dele, danificando a lateral do automóvel. Em meio às agressões, o condutor usou a parte lateral do facão para se defender, porém, acertou a mulher e causou lesões pelo corpo dela.
A polícia também informou a versão da mulher. “Aos militares, ela disse que, após a colisão, abordou o motorista de aplicativo para tirar uma foto da placa caso precisasse dessa informação para fazer o boletim de ocorrência. Mas o homem teria saído do veículo com um facão, agredindo a ela e sua filha”, divulgou a PM.
Segundo as informações do histórico do Boletim Unificado (BU), a mulher disse que viu dentro do carro do motorista algumas munições de arma de fogo, mas não soube precisar o calibre. A polícia realizou buscas no veículo, no entanto, nenhuma munição foi encontrada.
Os envolvidos, de acordo com a PM, foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional do município. Somente a mulher apresentou lesões no corpo.
A reportagem demandou a Polícia Civil, que, contudo, informou não haver registro da ocorrência na corporação.

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