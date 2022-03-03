Ladrão invade quintal de casa e acaba esfaqueado em Cachoeiro

Ladrão tenta invadir casa e acaba esfaqueado pelo dono do imóvel em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta

Um homem de 28 anos acabou ferido por golpes de um facão após invadir um quintal e tentar roubar os moradores de uma casa, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Uma moradora de 21 anos reagiu e tentou impedir a entrada do criminoso. O pai da jovem e dono da casa chegou no momento e, para se defender, segundo a Polícia Militar , esfaqueou o suspeito.

De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na Rua das Acácias, por volta das 18h. O dono do imóvel contou aos militares que estava chegando em casa quando se deparou com o homem que havia invadido o local com uma chave de fenda na mão. Disse ainda que a filha, de 21 anos, estava caída no chão após ter tentado enfrentar o suspeito.

Em relato à polícia, o dono da casa afirmou que pegou um facão para ameaçar o invasor, que acabou não se rendendo. Eles entraram em luta corporal e o proprietário acabou dando golpes de facão no suspeito para se defender.

O suspeito ficou caído no quintal e o morador acionou a polícia. Para os militares, o criminoso confirmou que havia entrado no local para cometer o furto e relatou, ainda, que tinha apenas três dias que havia sido liberado do sistema prisional, onde cumpria pena pelo mesmo crime.