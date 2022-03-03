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Ladrão invade quintal de casa e acaba esfaqueado em Cachoeiro

Segundo informações da PM, o suspeito de 28 anos disse que estava fora da prisão havia 3 dias e iria entrar na casa para cometer furto
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 mar 2022 às 12:21

Publicado em 03 de Março de 2022 às 12:21

Ladrão tenta invadir casa e acaba esfaqueado pelo dono do imóvel em Cachoeiro
Ladrão tenta invadir casa e acaba esfaqueado pelo dono do imóvel em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Um homem de 28 anos acabou ferido por golpes de um facão após invadir um quintal e tentar roubar os moradores de uma casa, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma moradora de 21 anos reagiu e tentou impedir a entrada do criminoso. O pai da jovem e dono da casa chegou no momento e, para se defender, segundo a Polícia Militar, esfaqueou o suspeito.
De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na Rua das Acácias, por volta das 18h. O dono do imóvel contou aos militares que estava chegando em casa quando se deparou com o homem que havia invadido o local com uma chave de fenda na mão. Disse ainda que a filha, de 21 anos, estava caída no chão após ter tentado enfrentar o suspeito.
Em relato à polícia, o dono da casa afirmou que pegou um facão para ameaçar o invasor, que acabou não se rendendo. Eles entraram em luta corporal e o proprietário acabou dando golpes de facão no suspeito para se defender.
O suspeito ficou caído no quintal e o morador acionou a polícia. Para os militares, o criminoso confirmou que havia entrado no local para cometer o furto e relatou, ainda, que tinha apenas três dias que havia sido liberado do sistema prisional, onde cumpria pena pelo mesmo crime.
Ele foi socorrido sob escolta e encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça e invasão de domicílio. Após receber alta médica, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. A vítima foi ouvida e liberada.

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