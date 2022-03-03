Câmera flagra batida na Serra que terminou com morte de motorista

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento da batida que terminou na morte de Marcelo Elias de Souza, motorista de transporte por aplicativo de 45 anos, que aconteceu no bairro Boa Vista II, na Serra, às margens da BR 101. Marcelo foi baleado volta das 19h desta quarta-feira (2), depois de uma briga de trânsito. O jovem Christian Malta Santos, de 26 anos, que atirou contra o motorista, foi detido junto ao pai de 75 anos, cerca de uma hora depois na Avenida Maruípe, em Vitória.
Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro preto, conduzido por Marcelo, bate na traseira de um veículo branco. Alguns minutos se passam e os três homens, já fora dos carros, aparecem em pé conversando. Em um certo momento, Marcelo entra no carro dele e parece tentar atropelar um dos ocupantes do outro carro.
Não é possível identificar o momento exato em que houve o disparo, mas, segundos depois de arrancar, o carro de Marcelo para, apenas alguns metros à frente. Os dois homens, ocupantes do outro veículo, se aproximam da janela do carro preto e depois voltam para o carro deles. Em seguida, eles fogem.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que esteve no local do crime, a vítima foi atingida por um tiro nas costas.
Uma parte do trânsito ficou interditada para o trabalho da polícia. Os agentes fizeram uma perícia no carro do motorista e recolheram objetos de dentro do veículo.
O CRIME
Pelo modo como o corpo foi encontrado, inicialmente a Polícia Militar informou, no local do crime, que o atirador estaria dentro do veículo, no banco de trás. Depois de atirar contra o homem, o criminoso teria fugido com a ajuda de um carro que o seguia atrás na rodovia.
No entanto, horas depois, a TV Gazeta esteve no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória, onde o suspeito estava, junto com o pai. Lá, o autor dos tiros afirmou que o caso teria sido motivado por uma briga de trânsito. Ele disse que Marcelo bateu no carro dele.
O pai do suspeito, então, foi conversar com a Marcelo e os dois começaram a discutir. A vítima, segundo o relato, teria arrancado com o carro como se quisesse atropelar o pai do atirador, que então pegou a arma e disparou.
O veículo do jovem que matou Marcelo estava com uma parte da lataria amassada. O carro foi localizado com a ajuda das câmeras de videomonitoramento da Prefeitura de Vitória. O jovem disse que estava indo visitar a mãe, que está internada em um hospital próximo ao local da batida. Segundo apuração da TV Gazeta, depois de o motorista ser morto, pai e filho chegaram a passar no hospital antes de serem detidos.
A arma usada para matar Marcelo foi apreendida. Na casa do homem que confessou o assassinato, a polícia também achou espingarda, muita munição e drogas.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que dois homens, de 26 e 75 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Vitória pela Polícia Militar, na noite desta quarta-feira (2). "O homem de 26 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Já o outro suspeito, de 75 anos, foi ouvido e liberado".
Atualização
03/03/2022 - 3:32
A reportagem teve acesso ao nome do suspeito de ter atirado no motorista de aplicativo. O texto foi atualizado.
Câmera flagra batida na Serra que terminou com morte de motorista