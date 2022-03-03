Câmera flagra batida na Serra que terminou com morte de motorista

Marcelo Elias de Souza foi morto durante briga de trânsito na Serra Crédito: Archimedis Patrício

Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro preto, conduzido por Marcelo, bate na traseira de um veículo branco. Alguns minutos se passam e os três homens, já fora dos carros, aparecem em pé conversando. Em um certo momento, Marcelo entra no carro dele e parece tentar atropelar um dos ocupantes do outro carro.

Não é possível identificar o momento exato em que houve o disparo, mas, segundos depois de arrancar, o carro de Marcelo para, apenas alguns metros à frente. Os dois homens, ocupantes do outro veículo, se aproximam da janela do carro preto e depois voltam para o carro deles. Em seguida, eles fogem.

Marcelo foi morto dentro do carro dele depois de uma briga de trânsito Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que esteve no local do crime, a vítima foi atingida por um tiro nas costas.

Uma parte do trânsito ficou interditada para o trabalho da polícia. Os agentes fizeram uma perícia no carro do motorista e recolheram objetos de dentro do veículo.

O CRIME

Pelo modo como o corpo foi encontrado, inicialmente a Polícia Militar informou, no local do crime, que o atirador estaria dentro do veículo, no banco de trás. Depois de atirar contra o homem, o criminoso teria fugido com a ajuda de um carro que o seguia atrás na rodovia.

Carro de jovem que atirou em motorista de transporte por aplicativo foi apreendido em Vitória Crédito: Archimedis Patrício

No entanto, horas depois, a TV Gazeta esteve no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória, onde o suspeito estava, junto com o pai. Lá, o autor dos tiros afirmou que o caso teria sido motivado por uma briga de trânsito. Ele disse que Marcelo bateu no carro dele.

O pai do suspeito, então, foi conversar com a Marcelo e os dois começaram a discutir. A vítima, segundo o relato, teria arrancado com o carro como se quisesse atropelar o pai do atirador, que então pegou a arma e disparou.

O veículo do jovem que matou Marcelo estava com uma parte da lataria amassada. O carro foi localizado com a ajuda das câmeras de videomonitoramento da Prefeitura de Vitória. O jovem disse que estava indo visitar a mãe, que está internada em um hospital próximo ao local da batida. Segundo apuração da TV Gazeta, depois de o motorista ser morto, pai e filho chegaram a passar no hospital antes de serem detidos.

Arma e munições apreendidas com homem que atirou em motorista de aplicativo Crédito: Reprodução

A arma usada para matar Marcelo foi apreendida. Na casa do homem que confessou o assassinato, a polícia também achou espingarda, muita munição e drogas.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que dois homens, de 26 e 75 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Vitória pela Polícia Militar, na noite desta quarta-feira (2). "O homem de 26 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Já o outro suspeito, de 75 anos, foi ouvido e liberado".

Atualização A reportagem teve acesso ao nome do suspeito de ter atirado no motorista de aplicativo. O texto foi atualizado.