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Capotamento

Dois homens morrem após acidente na BR 262 em Iúna

O carro em que estavam Sérgio Macedo e Paulo Henrique Macedo capotou nesta quinta-feira (3). Corpos serão levados para Belo Horizonte, em Minas Gerais
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 mar 2022 às 10:11

Publicado em 04 de Março de 2022 às 10:11

Sérgio Glauro Macedo, 62 anos e Paulo Henrique Franca Macedo, 35 anos
Sérgio Glauro Macedo, 61 anos e Paulo Henrique Franca Macedo, 35 anos Crédito: Montagem| A Gazeta

Correção

04/03/2021 - 11:36
Uma versão anterior deste texto afirmava erroneamente que as vítimas eram pai e filho. A informação havia sido apurada com a funerária que fará o transporte dos corpos. O título e o texto foram corrigidos. A reportagem tenta apurar o grau de parentesco entre as vítimas que têm um sobrenome em comum.
Dois homens morreram em um acidente na BR 262, no distrito de Pequiá, em Iúna, na Região do Caparaó, na tarde desta quinta-feira (3). O carro em que estavam Sérgio Glauro Macedo, 61 anos, e Paulo Henrique Franca Macedo, 35 anos, capotou e parou às margens da rodovia. Eles morreram no local.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 15h50. O veículo, um Volkswagen Virtus com placas de Belo Horizonte, Minas Gerais, parou a vários metros da pista. As causas do acidente não foram informadas.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas ao local, mas, quando encontradas, as vítimas já estavam mortas dentro do carro.
O serviço de perícia foi acionado e encaminhou os corpos ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o serviço funerário responsável pelo transporte, os corpos serão encaminhados a Belo Horizonte para velório e sepultamento. 

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