Dois homens morrem após acidente na BR 262 em Iúna

Correção
04/03/2021 - 11:36
Uma versão anterior deste texto afirmava erroneamente que as vítimas eram pai e filho. A informação havia sido apurada com a funerária que fará o transporte dos corpos. O título e o texto foram corrigidos. A reportagem tenta apurar o grau de parentesco entre as vítimas que têm um sobrenome em comum.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 15h50. O veículo, um Volkswagen Virtus com placas de Belo Horizonte, Minas Gerais, parou a vários metros da pista. As causas do acidente não foram informadas.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas ao local, mas, quando encontradas, as vítimas já estavam mortas dentro do carro.
O serviço de perícia foi acionado e encaminhou os corpos ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o serviço funerário responsável pelo transporte, os corpos serão encaminhados a Belo Horizonte para velório e sepultamento.