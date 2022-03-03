Morte em briga de trânsito na Serra: Justiça mantém prisão de suspeito

Assassino confesso de um motorista de aplicativo morto na Serra , o jovem Christian Malta Santos teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O suspeito de 26 anos passou por uma audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (3), depois de ser preso em flagrante por homicídio qualificado (motivo fútil) e tráfico de drogas.

Marcelo Elias de Souza (em destaque) foi morto após uma discussão de trânsito na Serra Crédito: Archimedis Patrício

Conforme consta na decisão, Christian já tinha registros criminais por posse de drogas, posse de arma de fogo e ameaça. Além disso, na casa dele foram encontradas oito buchas de maconha, seis munições, uma espingarda e uma balança de precisão. A arma usada no crime também foi apreendida.

"A liberdade do autuado se mostra temerária, e a prisão preventiva, oportuna, já que a gravidade da conduta e o fato do autuado ter tentado se evadir demonstram a necessidade de resguardar a Ordem Pública." Raquel de Almeida Valinho - Juíza de direito

De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça ( Sejus ), Christian Malta Santos permanecia no Centro de Triagem de Viana nesta tarde. Embora também tenha sido conduzido à Delegacia Regional de Vitória, o pai do jovem foi ouvido e liberado pela Polícia Civil . Por esta razão, o nome dele não será divulgado.

RELEMBRE O CRIME

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento da batida que culminou na morte de Marcelo Elias de Souza, no bairro Boa Vista II, na Serra. Ele foi baleado por volta das 19h dessa quarta-feira (2). Nas imagens, é possível ver quando o carro conduzido por ele bate na traseira de um veículo branco.

Pouco depois, os três ocupantes aparecem conversando na via. Em seguida, Marcelo volta para o automóvel e parece tentar atropelar um dos homens do outro carro. Não é possível identificar o momento em que houve o disparo, mas, pouco depois do veículo preto parar, Christian e o pai fogem.

Cerca de uma hora depois, os dois foram detidos na Capital. Na Delegacia Regional de Vitória (DPJ) de Vitória, o rapaz disse que o crime foi motivado pela briga de trânsito, depois de a vítima tentar atropelar o pai dele. Naquele momento, então, ele teria pegado a arma e disparado contra Marcelo.

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ele foi atingido por um tiro nas costas. A pista lateral da BR 101 precisou ficar parcialmente interditada para o trabalho das polícias. O carro da vítima passou por perícia, e objetos foram recolhidos de dentro do veículo.