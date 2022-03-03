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Confessou o crime

Morte em briga de trânsito na Serra: Justiça mantém prisão de suspeito

Christian Malta Santos passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (3). Ele matou a tiro Marcelo Elias de Sousa após um acidente de trânsito na BR 101
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 mar 2022 às 16:32

Publicado em 03 de Março de 2022 às 16:32

Assassino confesso de um motorista de aplicativo morto na Serra, o jovem Christian Malta Santos teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O suspeito de 26 anos passou por uma audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (3), depois de ser preso em flagrante por homicídio qualificado (motivo fútil) e tráfico de drogas.
Marcelo Elias de Souza foi morto durante briga de trânsito na Serra
Marcelo Elias de Souza (em destaque) foi morto após uma discussão de trânsito na Serra Crédito: Archimedis Patrício
O rapaz atirou contra Marcelo Elias de Souza, de 45 anos, depois de uma discussão gerada por um acidente de trânsito na BR 101. O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira (2), no bairro Boa Vista II. Depois de fugir do local, ele foi detido com o pai, um idoso de 75 anos, na Avenida Maruípe, em Vitória.
Conforme consta na decisão, Christian já tinha registros criminais por posse de drogas, posse de arma de fogo e ameaça. Além disso, na casa dele foram encontradas oito buchas de maconha, seis munições, uma espingarda e uma balança de precisão. A arma usada no crime também foi apreendida.
"A liberdade do autuado se mostra temerária, e a prisão preventiva, oportuna, já que a gravidade da conduta e o fato do autuado ter tentado se evadir demonstram a necessidade de resguardar a Ordem Pública."
Raquel de Almeida Valinho - Juíza de direito
De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), Christian Malta Santos permanecia no Centro de Triagem de Viana nesta tarde. Embora também tenha sido conduzido à Delegacia Regional de Vitória, o pai do jovem foi ouvido e liberado pela Polícia Civil. Por esta razão, o nome dele não será divulgado.

RELEMBRE O CRIME

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento da batida que culminou na morte de Marcelo Elias de Souza, no bairro Boa Vista II, na Serra. Ele foi baleado por volta das 19h dessa quarta-feira (2). Nas imagens, é possível ver quando o carro conduzido por ele bate na traseira de um veículo branco.
Pouco depois, os três ocupantes aparecem conversando na via. Em seguida, Marcelo volta para o automóvel e parece tentar atropelar um dos homens do outro carro. Não é possível identificar o momento em que houve o disparo, mas, pouco depois do veículo preto parar, Christian e o pai fogem.
Cerca de uma hora depois, os dois foram detidos na Capital. Na Delegacia Regional de Vitória (DPJ) de Vitória, o rapaz disse que o crime foi motivado pela briga de trânsito, depois de a vítima tentar atropelar o pai dele. Naquele momento, então, ele teria pegado a arma e disparado contra Marcelo.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ele foi atingido por um tiro nas costas. A pista lateral da BR 101 precisou ficar parcialmente interditada para o trabalho das polícias. O carro da vítima passou por perícia, e objetos foram recolhidos de dentro do veículo.
Morte em briga de trânsito na Serra - Justiça mantém prisão de suspeito

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