Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para ir trabalhar

Homem é morto a facadas enquanto esperava ônibus no ES

O motorista do veículo levou a vítima até o hospital de Boa Esperança, mas Erinaldo já chegou ao local sem vida. Ele levou golpes no peito e no antebraço
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 mar 2022 às 12:36

Publicado em 03 de Março de 2022 às 12:36

Um homem identificado como Erinaldo dos Santos, de 31 anos, foi morto na madrugada desta quinta-feira (3) a golpes de faca perto da casa onde morava no bairro Vila Tavares, em Boa Esperança, na Região Noroeste do Espírito Santo.
Segundo informações da Polícia Militar, uma testemunha contou que a vítima esperava um ônibus para ir trabalhar quando sofreu o ataque. Erinaldo foi socorrido para o hospital da cidade, mas já chegou ao local sem vida.
De acordo com o relatório policial, dois indivíduos se aproximaram da testemunha. Um deles estava com uma faca e outro com uma garrucha grande, que aparentava ser de fabricação caseira. Um deles teria dito: “fica tranquilo, que nós não iremos te matar”.
Para a PM, a testemunha disse que entrou em uma residência para pegar materiais antes que o ônibus chegasse. Em seguida, Erinaldo saiu da mesma casa para aguardar a condução.
Minutos depois, a vítima entrou novamente no imóvel pedindo socorro e dizendo que um dos indivíduos o havia perfurado com uma faca. Ele sofreu lesões no lado esquerdo do peito e no antebraço direito.
Boa Esperança, Noroeste do ES
Vista aérea de Boa Esperança, município onde ocorreu o crime Crédito: Prefeitura de Boa Esperança
O ônibus que levaria Erinaldo para o trabalho chegou, prestou socorro e o deixou no Hospital e Maternidade Cristo Rei, onde a morte foi constatada.
Segundo a PM, buscas pelos suspeitos foram feitas, porém, sem êxito em localizá-los. Não há informações, até o momento, sobre o que pode ter motivado o crime. 
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e ainda não dispõe de mais detalhes.

Veja Também

Ônibus cai de ponte e deixa feridos em acidente em Boa Esperança, no ES

Boa Esperança conquista o Campeonato Capixaba Feminino de Futsal

Motociclista morre em acidente com carro em Boa Esperança

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Boa Esperança Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BR 101 é interditada após tombamento de carreta de eucalipto em Jaguaré
Imagem de destaque
Dólar de volta a R$ 5 surpreende, mas deveria?
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 13 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados