Homem é morto a facadas enquanto esperava ônibus no ES

Um homem identificado como Erinaldo dos Santos, de 31 anos, foi morto na madrugada desta quinta-feira (3) a golpes de faca perto da casa onde morava no bairro Vila Tavares, em Boa Esperança, na Região Noroeste do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar , uma testemunha contou que a vítima esperava um ônibus para ir trabalhar quando sofreu o ataque. Erinaldo foi socorrido para o hospital da cidade, mas já chegou ao local sem vida.

De acordo com o relatório policial, dois indivíduos se aproximaram da testemunha. Um deles estava com uma faca e outro com uma garrucha grande, que aparentava ser de fabricação caseira. Um deles teria dito: “fica tranquilo, que nós não iremos te matar”.

Para a PM, a testemunha disse que entrou em uma residência para pegar materiais antes que o ônibus chegasse. Em seguida, Erinaldo saiu da mesma casa para aguardar a condução.

Minutos depois, a vítima entrou novamente no imóvel pedindo socorro e dizendo que um dos indivíduos o havia perfurado com uma faca. Ele sofreu lesões no lado esquerdo do peito e no antebraço direito.

Vista aérea de Boa Esperança, município onde ocorreu o crime Crédito: Prefeitura de Boa Esperança

O ônibus que levaria Erinaldo para o trabalho chegou, prestou socorro e o deixou no Hospital e Maternidade Cristo Rei, onde a morte foi constatada.

Segundo a PM, buscas pelos suspeitos foram feitas, porém, sem êxito em localizá-los. Não há informações, até o momento, sobre o que pode ter motivado o crime.