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Festa no interior

Boa Esperança conquista o Campeonato Capixaba Feminino de Futsal

Equipe do noroeste do Espírito Santo venceu União Jucu por 7 a 2 na grande final, faturou o título e também garantiu o direito de representar o Estado na Taça Brasil

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2022 às 20:25
Boa Esperança faturou o título do Estadual Feminino de Futsal
Boa Esperança faturou o título do Estadual Feminino de Futsal Crédito: Federação Espírito-Santense de Futebol de Salão/Divulgação
Boa Esperança não deu chance para o azar, e de forma incontestável venceu o União Jucu por 7 a 2 e conquistou seu inédito título no Campeonato Capixaba Feminino Adulto de Futsal, neste domingo (06), em duelo que aconteceu em um dos ginásios da Sesport-ES, em Vitória.
A equipe do União Jucu, também estreante e invicta até a final, ainda apostou em fazer uma marcação alta por pressão desde o início da partida, para tentar diminuir o volume de posse de bola adversário e impedir o jogo de goleira linha de Boa Esperança, umas das armas da equipe. Mas com poucas trocas e com vários desfalques, a equipe não conseguiu sustentar o padrão e acabou cedendo o placar.

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No fim, a indiscutível vitória de Boa Esperança, pelo placar de 7 a 2, deu o título inédito para a equipe do interior, que, de quebra teve Rosi como a artilheira da competição com 11 gols marcados. que agora será a representante capixaba na Taça Brasil, divisão especial adulto feminino.
A equipe de Boa Esperança mostrou o que precisa ser feito no esporte de alto rendimento: investimento. Ao montar seu elenco, a equipe que tem o apoio direto da prefeitura, não mediu esforços e conseguiu contratar pelo menos sete jogadoras de fora do Estado, com larga experiência nacional na modalidade. O resultado foram vitórias maiúsculas em todas as partidas, em que lideraram com folga os placares. E na final o resultado não foi diferente.

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