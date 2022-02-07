Boa Esperança conquista o Campeonato Capixaba Feminino de Futsal

Boa Esperança faturou o título do Estadual Feminino de Futsal Crédito: Federação Espírito-Santense de Futebol de Salão/Divulgação

Boa Esperança não deu chance para o azar, e de forma incontestável venceu o União Jucu por 7 a 2 e conquistou seu inédito título no Campeonato Capixaba Feminino Adulto de Futsal, neste domingo (06), em duelo que aconteceu em um dos ginásios da Sesport-ES, em Vitória.

A equipe do União Jucu, também estreante e invicta até a final, ainda apostou em fazer uma marcação alta por pressão desde o início da partida, para tentar diminuir o volume de posse de bola adversário e impedir o jogo de goleira linha de Boa Esperança, umas das armas da equipe. Mas com poucas trocas e com vários desfalques, a equipe não conseguiu sustentar o padrão e acabou cedendo o placar.

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No fim, a indiscutível vitória de Boa Esperança, pelo placar de 7 a 2, deu o título inédito para a equipe do interior, que, de quebra teve Rosi como a artilheira da competição com 11 gols marcados. que agora será a representante capixaba na Taça Brasil, divisão especial adulto feminino.