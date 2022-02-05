  • Início
  • Mais Esportes
  • Brasil perde para a Argentina na semifinal e vai disputar o terceiro lugar da Copa América de futsal
Brasil perde para a Argentina na semifinal e vai disputar o terceiro lugar da Copa América de futsal

Time de Marquinhos Xavier fica com um a menos no segundo tempo e vê o goleiro Sarmiento pegar três pênaltis na decisão. Seleção encara a Colômbia no domingo
Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 20:45

LanceNet

O Brasil não tem mais chances de conquistar o título da Copa América de futsal. Neste sábado, o time de Marquinhos Xavier perdeu para a Argentina por 2 a 1 nos pênaltis, depois de empate em 3 a 3, e deu adeus ao sonho do título. Neste domingo, a Seleção Brasileira irá disputar o terceiro lugar contra a Colômbia.
A Argentina abriu o marcador faltando 13 minutos para o fim do primeiro tempo, em lance confuso na área. A bola sobrou para Borruto, que bateu mascado. João Victor dividiu com Alemany e a redonda morreu no fundo das redes. A arbitragem assinalou gol para Borruto. Restando dez minutos para o fim, Ferrão empatou de pênalti.
No segundo tempo, Ferrão foi derrubado quase dentro da área e Matheus cobrou falta para marcar o gol da virada da Seleção Brasileira em Assunção. A Argentina deixou tudo igual mais uma vez com lindo chute de Claudino, que acertou o ângulo depois de tabela com Alemany.
A seis minutos do fim, o goleiro brasileiro Guitta foi expulso depois de colocar a mão na bola fora da área e a Argentina marcou o terceiro gol em tiro livre com Cuzzolino. O Brasil, porém, foi valente, e empatou o jogo com Marcênio cobrando escanteio e a bola desviando em Alemany para enganar o goleiro Sarmiento.
Na prorrogação, as duas equipes tiveram chance de balançar as redes, mas não conseguiram aproveitar as oportunidades e o placar seguiu empatado. Na disputa de pênaltis, Sarmiento pegou três cobranças, incluindo de Ferrão, Bruno Taffy acertou a trave, e a Argentina venceu por 2 a 1.
Neste domingo, a Argentina encara o Paraguai, na decisão, às 17h (de Brasília), na Arena SND. No mesmo local, mas às 14h (de Brasília), o Brasil encara a Colômbia, na disputa de terceiro lugar.
Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

