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Leonel Ximenes

Idoso de 80 anos morre após ser atacado por abelhas no interior do ES

O agricultor estava capinando na sua propriedade quando foi atacado pelos insetos

Públicado em 

04 mar 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As abelhas atacaram quando o idoso estava capinando
As abelhas atacaram quando o idoso estava capinando Crédito: Divulgação
Um agricultor de 80 anos de idade morreu na madrugada desta quinta-feira (3), após ser atacado por abelhas no distrito de Cachoeirinha do Itaúnas, no interior de Barra de São Francisco. O idoso, identificado como Lucanor, segundo o site Norte Leste, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Dr. Melgaço Filho, na sede do município, mas acabou não resistindo aos ferimentos provocados pelos insetos.
Segundo o subsecretário municipal de Agricultura de Barra de São Francisco, Carlos Rubens da Silva, conhecido por Carlim da Dengue, o agricultor estava capinando em sua propriedade rural quando de repente, próximo a uma touceira, sofreu o ataque fatal das abelhas. A vítima foi sepultada na tarde desta quinta.
Um ataque desse tipo não é muito comum na região, de acordo com Carlim da Dengue, que foi ao sepultamento do idoso. Ele se recorda de um caso semelhante, ocorrido há cerca de 10 anos, quando um motorista da prefeitura estava pescando na beira de um rio, onde também foi atacado por abelhas.

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Ao perceberem o ataque dos insetos, colegas que estavam pescando com o motorista o levaram para dentro da água para protegê-lo das picadas intermitentes. Em estado grave, ele foi levado para um hospital, ficou vários dias internado, mas acabou sobrevivendo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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