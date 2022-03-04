Idoso de 80 anos morre após ser atacado por abelhas no interior do ES

As abelhas atacaram quando o idoso estava capinando Crédito: Divulgação

Um agricultor de 80 anos de idade morreu na madrugada desta quinta-feira (3), após ser atacado por abelhas no distrito de Cachoeirinha do Itaúnas, no interior de Barra de São Francisco . O idoso, identificado como Lucanor, segundo o site Norte Leste, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Dr. Melgaço Filho, na sede do município, mas acabou não resistindo aos ferimentos provocados pelos insetos.

Segundo o subsecretário municipal de Agricultura de Barra de São Francisco, Carlos Rubens da Silva, conhecido por Carlim da Dengue, o agricultor estava capinando em sua propriedade rural quando de repente, próximo a uma touceira, sofreu o ataque fatal das abelhas. A vítima foi sepultada na tarde desta quinta.

Um ataque desse tipo não é muito comum na região, de acordo com Carlim da Dengue, que foi ao sepultamento do idoso. Ele se recorda de um caso semelhante, ocorrido há cerca de 10 anos, quando um motorista da prefeitura estava pescando na beira de um rio, onde também foi atacado por abelhas.