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Minas Gerais

Homem morre após fugir de abelhas, pular em lago e ser atacado por piranhas

Caso aconteceu em Brasilândia de Minas, a 500 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no último sábado (30). O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte ao afogamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 nov 2021 às 16:25

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:25

Um homem de 30 anos foi encontrado morto dentro do lago de uma fazenda em Brasilândia de Minas (MG), a cerca de 500 km de Belo Horizonte, após fugir de um enxame de abelhas e ser atacado por piranhas, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.
Ele pescava com dois amigos no último sábado (30) quando a enxurrada de insetos passou. Os três então pularam no lago: dois conseguiram nadar e sair do local, mas ele não, segundo o relato de um dos colegas, dono do terreno.
Os bombeiros foram acionados naquele dia, mas não conseguiram achar o corpo porque não tinham os equipamentos necessários para o mergulho.
A idosa reclamava da presença das abelhas desde 2018
A idosa reclamava da presença das abelhas desde 2018 Crédito: Divulgação
Neste domingo (31), uma equipe retornou à fazenda e encontrou a vítima próxima à superfície da água, na posição "boxeador" -característica de afogamentos-, vestindo calça e camiseta azul e meias, sem sapatos, de acordo com o registro da ocorrência.
O bombeiro que fez o mergulho narra que o corpo possuía diversas lacerações parecidas com mordidas de piranhas nos dois lados do rosto, nas orelhas e no punho direito. Pelo documento, não fica claro se o homem morreu pelo afogamento ou pelos ferimentos.
A equipe retirou a vítima da água, tirou fotos e chegou a entrar em contato com o centro de operações para acionar a perícia, que não compareceu por não haver vestígios diretos de crime. O corpo então foi deixado aos cuidados de seu pai.
Recomenda-se evitar lagos calmos e turvos e com vegetação nas margens. Em caso de ataque de piranhas, o banhista deve sair imediatamente da água, lavar o ferimento e ir ao pronto-socorro mais próximo, porque as mordidas do peixe podem causar tétano e infecções. A maioria das espécies dão a primeira dentada como forma de aviso.

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