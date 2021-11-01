Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Homem é preso por falsificação de uísque em Campinas, no interior de SP
Polícia Civil

Homem é preso por falsificação de uísque em Campinas, no interior de SP

Prisão ocorreu durante investigação da produção e comércio de produtos alimentícios falsificados na região de Campinas.  Suspeito já tinha passagem pela polícia por falsificação de bebidas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 nov 2021 às 16:19

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:19

Carro apreendido com tonéis de álcool na cidade de Campinas (93 km de SP)
Carro apreendido com tonéis de álcool na cidade de Campinas (93 km de São Paulo).  Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem foi preso na última terça-feira (26) em Campinas (93 km de SP), sob suspeita de falsificar bebidas alcoólicas. A prisão ocorreu durante investigação da produção e comércio de produtos alimentícios falsificados na região.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso quando chegava em uma chácara com seu veículo. Dentro dele foram encontrados tonéis de álcool. Na chácara, os agentes encontraram 200 garrafas que seriam envasadas, 15 garrafas de uísque com rótulos falsos, 150 litros de álcool de cereal e mais 110 litros de uísque falsificado.
O suspeito já tinha passagem pela polícia por falsificação de bebidas.
Em agosto deste ano, a Polícia Civil já havia prendido três pessoas suspeitas de participarem de um esquema de falsificação de cerveja, na cidade de São Bernardo do Campo.

Veja Também

Manifestantes anti-Bolsonaro e polícia entram em confronto em Pádua

Polícia de Minas Gerais mata 25 pessoas em operação contra 'novo cangaço'

Escrivã da polícia de SC é condenada por se apossar 28 vezes de dinheiro de fiança

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Polícia Civil São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados