Homem é preso por falsificação de uísque em Campinas, no interior de SP

Carro apreendido com tonéis de álcool na cidade de Campinas (93 km de São Paulo). Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi preso na última terça-feira (26) em Campinas (93 km de SP), sob suspeita de falsificar bebidas alcoólicas. A prisão ocorreu durante investigação da produção e comércio de produtos alimentícios falsificados na região.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso quando chegava em uma chácara com seu veículo. Dentro dele foram encontrados tonéis de álcool. Na chácara, os agentes encontraram 200 garrafas que seriam envasadas, 15 garrafas de uísque com rótulos falsos, 150 litros de álcool de cereal e mais 110 litros de uísque falsificado.

O suspeito já tinha passagem pela polícia por falsificação de bebidas.