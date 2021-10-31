  • Cônsul de Portugal no Rio de Janeiro é feito refém durante assalto
Violência

Cônsul de Portugal no Rio de Janeiro é feito refém durante assalto

Bando teria surgido da mata atrás das residências e rendido os seguranças

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 14:33

Agência FolhaPress

Sirene de polícia Crédito: Reprodução; Pixabay
A Polícia Civil do Rio investiga um assalto ao consulado de Portugal na cidade. Segundo a polícia, o cônsul e sua família foram feitos reféns pelos assaltantes, que também invadiram uma residência vizinha.
Uma vizinha contou à polícia que o grupo era formado por seis homens armados, de acordo com o G1. Segundo ela, o bando teria surgido da mata atrás das residências por volta de 2h e rendido os seguranças.
O consulado fica em Botafogo, na zona sul da cidade. A polícia disse que fez diligências nas casas e na mata em busca de indícios que possam ajudar na identificação dos invasores. "A perícia foi realizada no local, e imagens de câmeras de segurança foram requisitadas para análise", afirmou, em nota.
O prédio da representação diplomática é um anexo do palácio de São Clemente, onde fica a residência do cônsul. Ao lado, há um prédio anexo onde funcionam os serviços consulares.
De acordo com o G1, a testemunha disse que os bandidos levaram joias e aparelhos eletrônicos de sua residência. A polícia disse que ainda está contabilizando os bens roubados.
A reportagem não conseguiu contato com o consulado de Portugal.

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro
Recomendado para você

Trabalhador bate cartão de ponto ao chegar no trabalho
Saiba quais profissões não devem se beneficiar do fim da escala 6x1
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

