Justiça manda empresa indenizar idosa atacada por abelhas alojadas em poste no ES

A idosa reclamava da presença das abelhas desde 2018 Crédito: Divulgação

Segundo decisão da juíza Maristela Fachetti, do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz, a empresa concessionária de energia elétrica não tomou providências solicitadas pela moradora desde 2018. A idosa, que alega ter sido atacada pelas abelhas outras vezes, pedia que a EDP vistoriasse e realizasse a manutenção no poste de energia que fica próximo à sua casa.

A juíza determinou o pagamento de R$ 6 mil a título de danos morais e R$ 610,50 por danos materiais. A autora da ação provou que gastou R$ 30,50 com um medicamento prescrito pelos médicos que a atenderam após o ataque do enxame e outros R$ 580 com o tratamento do seu cachorrinho. A empresa pode recorrer.

Em contestação, a EDP defendeu a ausência de elementos que configurariam responsabilidade civil da empresa, e afirmou também no processo que é dever do consumidor realizar a manutenção do poste de energia, sustentando ainda, a inexistência de danos extrapatrimoniais.

Mas esse argumento não foi acatado pela juíza. “Entendo que o ato lesivo foi causado por culpa da suplicada, em decorrência de a ré ter deixado de prestar atendimento adequado e suficiente a consumidora quando ela registrou os vários protocolos de reparo na rede elétrica para fins de retirada de colmeia. A parte autora, pessoa simples e de idade avançada, acreditou que somente a ré poderia retirar as abelhas por estarem em propriedade da distribuidora de energia”, escreveu a magistrada.