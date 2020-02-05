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Enxame causa susto

Abelhas levam escola a suspender início das aulas em Linhares

Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Maria Souza Matias, no bairro Movelar, retornariam das férias nesta quarta-feira (5). Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na retirada dos insetos

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 14:29
O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada dos insetos Crédito: Divulgação
Funcionários da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Maria Souza Matias, no bairro Movelar, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, precisaram acionar o Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (5) após a unidade ser tomada por abelhas. Um enxame foi encontrado no pátio da instituição e, por esse motivo, as aulas foram suspensas.
De acordo com a diretora da escola, Sisley Aparecida Pereira, os insetos foram vistos no local nesta terça-feira (4). No dia seguinte, o enxame ainda continuava no mesmo lugar. Diante disso o Corpo de Bombeiros foi acionado.
A orientação do Corpo de Bombeiros foi que observássemos se o enxame era transitório, mas ele acabou permanecendo no local. Hoje bem cedo, acionamos novamente o Corpo de Bombeiros e o pátio da escola foi interditado. Como o barulho e o calor podem provocar a movimentação das abelhas e deslocamento para outro local, resolvemos suspender as aulas para segurança dos nossos alunos, disse.
O enxame de abelhas foi encontrado no pátio da Escola Maria Souza Matias, em Linhares Crédito: Divulgação
Os pais dos alunos foram informados sobre a situação e avisados sobre a suspensão das aulas. A situação foi prontamente entendida pelos pais e os conteúdos do calendário escolar dos alunos não serão prejudicados, completou a diretora.
Além do Corpo de Bombeiros, a situação foi acompanhada de perto por profissionais das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Educação, além Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), da Secretaria de Saúde. As aulas devem ser retomadas em horário normal nesta quinta-feira (6).

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