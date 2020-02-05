Abelhas levam escola a suspender início das aulas em Linhares

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada dos insetos Crédito: Divulgação

Funcionários da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Maria Souza Matias, no bairro Movelar, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, precisaram acionar o Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (5) após a unidade ser tomada por abelhas. Um enxame foi encontrado no pátio da instituição e, por esse motivo, as aulas foram suspensas.

De acordo com a diretora da escola, Sisley Aparecida Pereira, os insetos foram vistos no local nesta terça-feira (4). No dia seguinte, o enxame ainda continuava no mesmo lugar. Diante disso o Corpo de Bombeiros foi acionado.

A orientação do Corpo de Bombeiros foi que observássemos se o enxame era transitório, mas ele acabou permanecendo no local. Hoje bem cedo, acionamos novamente o Corpo de Bombeiros e o pátio da escola foi interditado. Como o barulho e o calor podem provocar a movimentação das abelhas e deslocamento para outro local, resolvemos suspender as aulas para segurança dos nossos alunos, disse.

O enxame de abelhas foi encontrado no pátio da Escola Maria Souza Matias, em Linhares Crédito: Divulgação

Os pais dos alunos foram informados sobre a situação e avisados sobre a suspensão das aulas. A situação foi prontamente entendida pelos pais e os conteúdos do calendário escolar dos alunos não serão prejudicados, completou a diretora.