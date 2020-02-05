Abelhas levam escola a suspender início das aulas em Linhares

Funcionários da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Maria Souza Matias, no bairro Movelar, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, precisaram acionar o Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (5) após a unidade ser tomada por abelhas. Um enxame foi encontrado no pátio da instituição e, por esse motivo, as aulas foram suspensas.
De acordo com a diretora da escola, Sisley Aparecida Pereira, os insetos foram vistos no local nesta terça-feira (4). No dia seguinte, o enxame ainda continuava no mesmo lugar. Diante disso o Corpo de Bombeiros foi acionado.
A orientação do Corpo de Bombeiros foi que observássemos se o enxame era transitório, mas ele acabou permanecendo no local. Hoje bem cedo, acionamos novamente o Corpo de Bombeiros e o pátio da escola foi interditado. Como o barulho e o calor podem provocar a movimentação das abelhas e deslocamento para outro local, resolvemos suspender as aulas para segurança dos nossos alunos, disse.
Os pais dos alunos foram informados sobre a situação e avisados sobre a suspensão das aulas. A situação foi prontamente entendida pelos pais e os conteúdos do calendário escolar dos alunos não serão prejudicados, completou a diretora.
Além do Corpo de Bombeiros, a situação foi acompanhada de perto por profissionais das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Educação, além Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), da Secretaria de Saúde. As aulas devem ser retomadas em horário normal nesta quinta-feira (6).