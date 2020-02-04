Famílias que estavam desabrigadas voltam para suas casas em Linhares

Moradores do bairro Olaria precisaram deixar as casas após o nível do Rio Doce aumentar Crédito: Érika Carvalho/TV Gazeta Norte

Com o nível do Rio Doce abaixo dos 2,29 metros, famílias que vivem no bairro Olaria, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, começam a voltar para as casas e contabilizar os prejuízos. O retorno começou a acontecer nesta segunda-feira (3), uma semana após as águas do rio invadir as casas.

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Agora, as famílias retornam para as residências e tentam voltar à rotina. Perdemos bastante coisa, todo mundo perdeu. Agora é reconstruir e voltar ao normal. Cheguei a perder o meu trabalho por causa disso e agora é levantar a vida, conta o tratorista Ailton Ferreira.

Moradores começam a voltar para as casas e contabilizar os prejuízos com a enchente no Rio Doce Crédito: Érika Carvalho/TV Gazeta Norte

NÍVEL DO RIO DOCE

Durante a enchente no Rio Doce o nível chegou a atingir 5,68 metros e já voltou a ficar abaixo da cota de alerta, que é de 3,30 metros. No entanto, mesmo com o tempo firme e a quantidade de água considerado normal, equipes da Defesa Civil continuam monitorando pontos críticos, principalmente no interior como Degredo e Povoação.

Além do monitoramento, o grupo realiza vistorias às áreas de riscos e visitas às comunidades para orientação a população e como elas devem agir e quais canais acionar em casos de alerta e situações adversas.