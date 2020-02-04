Famílias que estavam desabrigadas voltam para suas casas em Linhares

Com o nível do Rio Doce abaixo dos 2,29 metros, famílias que vivem no bairro Olaria, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, começam a voltar para as casas e contabilizar os prejuízos. O retorno começou a acontecer nesta segunda-feira (3), uma semana após as águas do rio invadir as casas.
Durante esse período, cerca de 95 pessoas foram acolhidas em um ginásio de esportes do bairro Conceição, também em Linhares. Os desabrigados moram no bairro Olaria. Por lá, o cenário é de destruição. Nas paredes é possível ver a altura em que a água chegou. Muitos moradores não tiveram tempo de retirar os bens de dentro das casas e perderam tudo.
Agora, as famílias retornam para as residências e tentam voltar à rotina. Perdemos bastante coisa, todo mundo perdeu. Agora é reconstruir e voltar ao normal. Cheguei a perder o meu trabalho por causa disso e agora é levantar a vida, conta o tratorista Ailton Ferreira.
NÍVEL DO RIO DOCE
Durante a enchente no Rio Doce o nível chegou a atingir 5,68 metros e já voltou a ficar abaixo da cota de alerta, que é de 3,30 metros. No entanto, mesmo com o tempo firme e a quantidade de água considerado normal, equipes da Defesa Civil continuam monitorando pontos críticos, principalmente no interior como Degredo e Povoação.
Além do monitoramento, o grupo realiza vistorias às áreas de riscos e visitas às comunidades para orientação a população e como elas devem agir e quais canais acionar em casos de alerta e situações adversas.
*Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta