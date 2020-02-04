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Enchente no Rio Doce

Famílias que estavam desabrigadas voltam para suas casas em Linhares

Cerca de 95 pessoas precisaram ser acolhidas em um ginásio de esportes da cidade após as águas do rio invadir as casas

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 11:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 11:40
Moradores do bairro Olaria precisaram deixar as casas após o nível do Rio Doce aumentar Crédito: Érika Carvalho/TV Gazeta Norte
Com o nível do Rio Doce abaixo dos 2,29 metros, famílias que vivem no bairro Olaria, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, começam a voltar para as casas e contabilizar os prejuízos. O retorno começou a acontecer nesta segunda-feira (3), uma semana após as águas do rio invadir as casas.
Durante esse período, cerca de 95 pessoas foram acolhidas em um ginásio de esportes do bairro Conceição, também em Linhares. Os desabrigados moram no bairro Olaria. Por lá, o cenário é de destruição. Nas paredes é possível ver a altura em que a água chegou. Muitos moradores não tiveram tempo de retirar os bens de dentro das casas e perderam tudo.

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Agora, as famílias retornam para as residências e tentam voltar à rotina. Perdemos bastante coisa, todo mundo perdeu. Agora é reconstruir e voltar ao normal. Cheguei a perder o meu trabalho por causa disso e agora é levantar a vida, conta o tratorista Ailton Ferreira.
Moradores começam a voltar para as casas e contabilizar os prejuízos com a enchente no Rio Doce Crédito: Érika Carvalho/TV Gazeta Norte

NÍVEL DO RIO DOCE

Durante a enchente no Rio Doce o nível chegou a atingir 5,68 metros e já voltou a ficar abaixo da cota de alerta, que é de 3,30 metros. No entanto, mesmo com o tempo firme e a quantidade de água considerado normal, equipes da Defesa Civil continuam monitorando pontos críticos, principalmente no interior como Degredo e Povoação.

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Além do monitoramento, o grupo realiza vistorias às áreas de riscos e visitas às comunidades para orientação a população e como elas devem agir e quais canais acionar em casos de alerta e situações adversas.
*Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta

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