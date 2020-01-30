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Cheia no Rio Doce

Moradores ilhados são levados de barco para fazer hemodiálise em Linhares

A estrada de acesso à Vila de Povoação, em Linhares, está com pontos de alagamentos. O número de desabrigados e desalojados no município já ultrapassou 100 pessoas

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 13:08
Assim que chegaram ao Centro de Linhares, os moradores foram levados para o hospital para fazer hemodiálise Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução
Com a cheia do Rio Doce, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, a vida de quem mora na Vila de Povoação, litoral da cidade, tem ficado complicada. Moradores estão com dificuldade para sair das casas. As estradas estão cobertas pela água que já invadiu casas e propriedades na região.
Na tarde desta quarta-feira (29), dois moradores da Vila precisaram ser transportados no barco do Corpo de Bombeiros até a sede do município para fazer hemodiálise. Segundo eles, deixar as casas tem sido complicado. Está rodeado de água, minha casa rodeou tudo, está uma ilha. A minha casa, fiz bem alta num morro que tinha e estou salvo graças a Deus, relatou um morador.
Após serem levados pelos Bombeiros de Povoação ao Centro de Linhares, passando pelo Rio Doce, os pacientes foram transportados para o hospital por uma ambulância.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Linhares, Antônio Carlos dos Santos, equipes estão atuando para auxiliar os moradores de Povoação. As demandas que estamos recebendo de lá, estamos atendendo com maior agilidade. Estamos canalizando todos os pedidos no Corpo de Bombeiros, que é responsável pela retirada dos moradores por água. Estamos dando esse suporte com barco, com o auxílio da Guarda Civil Municipal, disse.
Na comunidade de Brejo Grande a água do rio chegou com força e alagou toda a propriedade. Crédito: Internauta

MORADORES FORA DE CASA

Além dos moradores que estão praticamente ilhados na Vila de Povoação, quem mora no bairro Olaria, em Linhares, continua esperando a situação melhorar para deixar o abrigo onde estão acolhidos.
Assim que o nível do Rio Doce subiu, as casas foram tomadas pela água. Moradores precisaram retirar tudo o que tinham dentro das residências e sair do local. Eles foram levados para um ginásio de esportes no bairro Conceição, também em Linhares.
De acordo com a Defesa Civil do município, já são 101 pessoas desabrigadas. No local as famílias recebem alimentação, atendimento psicológico, além de acompanhamento de assistentes sociais e recreadores. Outras 5 famílias que totalizam 11 pessoas foram para casa de parentes.

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Segundo moradores, a água do Rio Doce invadiu casas, deixou famílias ilhadas e muitos animais acabaram morrendo afogados em Povoação. 
A Prefeitura de Linhares informou que na última terça-feira (28) abriu a boca da barra na Lagoa Monsarás. A ação é para dar vazão a água da cheia do Rio Doce e minimizar os problemas na comunidade.

NÍVEL DO RIO DOCE

Na manhã desta quinta-feira (30), o nível do Rio Doce, em Linhares, era de 4,98 metros. Apesar disso, a medição mostra que a quantidade de água ainda está acima do considerado normal, que é abaixo de 3,30 metros.
A tendência, segundo relatório da Defesa Civil, é que o Rio Doce permaneça estável durante o dia e, depois, caia gradualmente.
*Com informações de Luiz Zardini e Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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